Far Cry 7: Leak bestätigt Alaska-Setting und separates Multiplayer-Projekt von Ubisoft

Dataminer entdecken in XDefiant-Dateien Hinweise auf Far Cry 7 und ein eigenständiges Multiplayer-Spiel – Ubisoft plant offenbar zwei parallel entwickelte Far Cry-Projekte.

Neue Informationen zu Far Cry 7 sind offenbar durch Spieldateien von XDefiant ans Licht gekommen.

Laut aktuellen Leaks wurden in den Daten mehrere Bilder und Assets entdeckt, die Schauplätze zeigen, die stark auf ein Alaska-Setting hindeuten. Damit scheinen sich frühere Gerüchte zu bestätigen, wonach der nächste Hauptteil der beliebten Shooter-Reihe Spieler in die eisige Wildnis des Nordens führt.

Der Leak legt außerdem nahe, dass Ubisoft derzeit an zwei separaten Far Cry-Projekten arbeitet. Neben dem klassischen Singleplayer-Abenteuer Far Cry 7, das sich wieder auf eine storybasierte Open-World-Kampagne konzentriert, befindet sich offenbar auch ein eigenständiger Multiplayer-Ableger in Entwicklung.

Dieses zweite Projekt wird als Extraction-basierter Shooter beschrieben, in dem Überleben, Beutejagd und PvP-Elemente im Vordergrund stehen.

Die geleakten Bilder zeigen unter anderem Scoreboards und Teamnamen wie Renegades und Terror Kings, was auf kompetitive Mehrspieler-Modi schließen lässt. Beide Titel sollen in derselben Alaska-Spielwelt angesiedelt sein, wodurch Ubisoft offenbar ein erweitertes, miteinander verbundenes Universum innerhalb der Far Cry-Marke aufbaut.

Mit Far Cry 7 scheint die Reihe zu ihren Wurzeln zurückzukehren – einer intensiven Einzelspieler-Erfahrung in einer offenen, gefährlichen Umgebung, während der geplante Multiplayer-Ableger eine moderne Ergänzung für Fans von taktischen und kompetitiven Shootern darstellen könnte.

Ubisoft selbst hat die Informationen bislang nicht offiziell bestätigt, doch der Leak sorgt bereits jetzt für große Spannung in der Community.

https://t.co/8JXwqqAzNu Far Cry 7 details have reportedly leaked via game files from XDefiant. Fans datamined images showing what appear to be locations from the next Far Cry, strongly suggesting an Alaskan setting, which lines up with previous rumors. The leak also seems to… pic.twitter.com/O1FztPsVxZ — GameGPU (@GameGPU_com) November 12, 2025