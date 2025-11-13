Far Cry 7: Leak bestätigt Alaska-Setting und separates Multiplayer-Projekt von Ubisoft

Dataminer entdecken in XDefiant-Dateien Hinweise auf Far Cry 7 und ein eigenständiges Multiplayer-Spiel – Ubisoft plant offenbar zwei parallel entwickelte Far Cry-Projekte.

Neue Informationen zu Far Cry 7 sind offenbar durch Spieldateien von XDefiant ans Licht gekommen.

Laut aktuellen Leaks wurden in den Daten mehrere Bilder und Assets entdeckt, die Schauplätze zeigen, die stark auf ein Alaska-Setting hindeuten. Damit scheinen sich frühere Gerüchte zu bestätigen, wonach der nächste Hauptteil der beliebten Shooter-Reihe Spieler in die eisige Wildnis des Nordens führt.

Der Leak legt außerdem nahe, dass Ubisoft derzeit an zwei separaten Far Cry-Projekten arbeitet. Neben dem klassischen Singleplayer-Abenteuer Far Cry 7, das sich wieder auf eine storybasierte Open-World-Kampagne konzentriert, befindet sich offenbar auch ein eigenständiger Multiplayer-Ableger in Entwicklung.

Dieses zweite Projekt wird als Extraction-basierter Shooter beschrieben, in dem Überleben, Beutejagd und PvP-Elemente im Vordergrund stehen.

Die geleakten Bilder zeigen unter anderem Scoreboards und Teamnamen wie Renegades und Terror Kings, was auf kompetitive Mehrspieler-Modi schließen lässt. Beide Titel sollen in derselben Alaska-Spielwelt angesiedelt sein, wodurch Ubisoft offenbar ein erweitertes, miteinander verbundenes Universum innerhalb der Far Cry-Marke aufbaut.

Mit Far Cry 7 scheint die Reihe zu ihren Wurzeln zurückzukehren – einer intensiven Einzelspieler-Erfahrung in einer offenen, gefährlichen Umgebung, während der geplante Multiplayer-Ableger eine moderne Ergänzung für Fans von taktischen und kompetitiven Shootern darstellen könnte.

Ubisoft selbst hat die Informationen bislang nicht offiziell bestätigt, doch der Leak sorgt bereits jetzt für große Spannung in der Community.

  1. Teddofryo 76815 XP Tastenakrobat Level 3 | 13.11.2025 - 19:02 Uhr

    Joa..auf ein neues Far Cry hätte ich auch schon wieder mal bock irgendwann.

  2. Gunslinger 23230 XP Nasenbohrer Level 2 | 13.11.2025 - 19:04 Uhr

    Ich leake auch mal zu Far Cry 7: man muss auf Türme klettern, um die Karte aufzudecken und nebenbei noch Checkpoints beseitigen und Außenposten erobern.

  3. Katanameister 242860 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.11.2025 - 19:07 Uhr

    Bin null gehyped, wird sowieso wieder dasselbe nur mit anderem Setting, das Multiplayer Spiel sehe ich auch sehr kritisch.

  5. EdgarAllanFloh 109140 XP Master User | 13.11.2025 - 19:17 Uhr

    Glaub ich werde dann einfach nochmal Far Cry 5 spielen. Das hat mir vom Setting unglaublich gut gefallen. An Ubisoft habe ich jeden Glauben verloren.

  7. Economic 86545 XP Untouchable Star 3 | 13.11.2025 - 19:33 Uhr

    Nicht schon wieder ein Extraction Multiplayer, naja hab mir von FC eh nichts mehr erhofft. warte da noch lieber auf Crysis 4 falls es dann noch kommt

