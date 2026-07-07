Far Cry 7: Leak verrät neue Details zu Gameplay und Spielmechaniken

Ein neuer Leak liefert angebliche Details zum Gameplay von Far Cry 7, darunter PvEvP-Elemente, ein Zeitlimit und eine Rettungsmission für Familienmitglieder.

Seit mehr als fünf Jahren soll Far Cry 7 laut früheren Berichten bereits bei Ubisoft in Entwicklung sein. Offizielle Informationen zum nächsten Serienteil stehen allerdings weiterhin aus.

Während Fans auf eine Enthüllung warten, sorgt nun ein neuer Leak für Gesprächsstoff. Die Informationen stammen vom Leaker AgaiinTx, der in der Vergangenheit bereits mehrfach Details zu Ubisoft-Projekten vor deren offizieller Ankündigung veröffentlicht hat. Eine Bestätigung der nun genannten Inhalte durch Ubisoft gibt es bislang nicht.

Dem Leak zufolge soll Far Cry 7 auf einen PvEvP-Gameplay-Ansatz setzen. Spieler sollen Ressourcen sammeln, überleben und diese anschließend aus dem Einsatzgebiet extrahieren. Als Gegenspieler wird eine Gruppierung mit dem Namen Sons of Truth genannt.

Darüber hinaus soll ein bereits früher erwähntes Zeitlimit von bis zu 72 Stunden weiterhin Bestandteil des Spiels sein. Innerhalb dieses Zeitraums sollen Spieler insgesamt bis zu sechs Familienmitglieder retten. Außerdem ist laut AgaiinTx ein Safehouse vorgesehen, das als zentraler Rückzugsort dienen soll.

Zu den weiteren angeblichen Features zählen Waffenverschleiß sowie eine lebendige Tierwelt mit Grizzlybären, Wölfen, Füchsen und Hirschen, die die Spielwelt bevölkern sollen.

Da Ubisoft die Informationen bislang nicht kommentiert hat, sollten sämtliche genannten Details als Gerücht betrachtet werden. Ob und in welcher Form die beschriebenen Spielmechaniken tatsächlich ihren Weg in Far Cry 7 finden, bleibt bis zu einer offiziellen Vorstellung abzuwarten.