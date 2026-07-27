Far Cry 7: Neues Ubisoft-Projekt soll Extraction-Shooter hinter sich lassen

Ubisoft soll mit Project Kodiak an einem neuen ambitionierten Open-World-FPS im Far-Cry-Universum arbeiten, bei dem Spielerinteraktionen im Mittelpunkt stehen.

Ein neues Far Cry soll bei Ubisoft die Konzeptphase verlassen haben und bei Vantage Studios in die Entwicklung gegangen sein.

Das unter dem Codenamen Kodiak geführte Projekt wird laut Quellen als ambitionierter Open-World-FPS beschrieben und soll sich deutlich vom zuvor geplanten Extraction-Shooter Maverick unterscheiden.

Die Informationen stammen aus einem Bericht von Insider Gaming und sind bislang nicht offiziell von Ubisoft bestätigt. Entsprechend sind die Angaben als Gerücht zu behandeln.

Project Kodiak soll erst Anfang Juli die Konzeptphase abgeschlossen haben. Bis zur Veröffentlichung dürften dem Bericht zufolge noch mehrere Jahre vergehen.

Spieler sollen ihre eigenen Geschichten schreiben

Kodiak wird als Open-World-FPS beschrieben, bei dem „Spielerinteraktionen und von Spielern geschaffene Geschichten im Mittelpunkt stehen“ sollen.

Das neue Far-Cry-Projekt soll dabei auf Grundlagen des eingestellten Project Maverick aufbauen. Dessen ursprüngliche Ausrichtung als Extraction-Shooter werde allerdings nicht übernommen.

Damit würde sich Far Cry zumindest bei diesem Projekt wieder vom Extraction-Shooter-Konzept verabschieden.

Quellen beschreiben Kodiak als „wirklich ambitioniert“, konkrete Details zu Spielwelt, Charakteren oder Gameplay liegen bislang jedoch nicht vor.

Auch Project Blackbird soll weiterleben

Parallel befindet sich dem Bericht zufolge weiterhin Project Blackbird in Arbeit, das als nächster großer Hauptteil der Far-Cry-Reihe beschrieben wird.

Die Entwicklung soll mit Problemen zu kämpfen gehabt haben und intern mehrfach verschoben worden sein. Mittlerweile befinde sich das Projekt allerdings wieder auf einem besseren Weg.

Blackbird soll außerdem über eine Multiplayer-Komponente verfügen, durch die mehrere Spieler gemeinsam die Spielwelt erleben können.

In einem internen Interview bei Vantage Studios soll Charlie Guillemot das Projekt als „wirklich beeindruckend“ und gleichzeitig als „Akt Eins“ bezeichnet haben. Dies könnte darauf hindeuten, dass weitere Far-Cry-Hauptspiele mit ähnlichen Konzepten geplant werden, sofern Blackbird entsprechend erfolgreich ist.

Mehrere Far-Cry-Projekte bei Vantage Studios

Mit Kodiak würde ein weiteres Projekt zur Pipeline von Vantage Studios hinzukommen.

Der Fokus liegt dabei laut den vorliegenden Informationen auf großen Ubisoft-Marken wie Assassin’s Creed, Far Cry und Rainbow Six Siege, die mit unterschiedlichen Spielerlebnissen verschiedene Zielgruppen erreichen sollen.

Bislang bleibt Project Kodiak allerdings ein unbestätigtes Projekt. Weder Ubisoft noch Vantage Studios haben das neue Far Cry offiziell angekündigt.

Sollten die Informationen stimmen, befindet sich das Spiel zudem noch in einem frühen Entwicklungsstadium – eine Veröffentlichung wäre dem Bericht zufolge erst in mehreren Jahren zu erwarten.