Far Cry 7: Rätselraten um mysteriöse Botschaft

Der offizielle Far‑Cry‑Account hat eine kryptische Nachricht auf X veröffentlicht – ohne Kontext, ohne Erklärung. Jetzt spekuliert die gesamte Community, ob ein neues Spiel, ein Reboot oder sogar Far Cry 7 kurz vor der Enthüllung steht.

Die Community diskutiert bereits wild: Steht eine große Enthüllung bevor? Wird ein neues Setting angeteasert? Kommt ein Reboot der Reihe? Oder teasert Ubisoft ein komplett neues Projekt im Far‑Cry‑Universum an? 60fps für Far Cry 3? Kommt die Amazon Prime Serie?

Solche kryptischen Posts sind in der Branche oft ein Vorbote für größere Ankündigungen – und Ubisoft ist bekannt dafür, neue Ableger gerne über subtile Hinweise anzuschieben, bevor ein offizieller Reveal folgt.

Aktuell bleibt alles Spekulation, aber eines ist klar: Der Post hat genau das erreicht, was er sollte – die Fanbase ist hellwach und wartet auf den nächsten Schritt.