Far Cry 7: Ubisoft ändert bisherige Formel laut Gerücht

Autor:, in / Far Cry 7

Für Far Cry 7 und dem Multiplayer-Shooter Project Marverick ändert Ubisoft seine bisherige Far Cry-Formel, wie ein Bericht behauptet.

Ubisoft arbeitet angeblich schon mehr als zwei Jahre an gleich zwei Far Cry-Spielen. Im Januar 2023 hatten wir über Far Cry 7 berichtet, den nächsten Teil der Hauptreihe, der unter der Bezeichnung Project Blackbird entsteht.

Darüber hinaus soll auch ein extraktionsbasierter Multiplayer-Shooter, der unter Project Maverick läuft, in der Mache sein.

Wie Insider Gaming berichtet, soll der Release beider Projekte bei Ubisoft Montreal wegen der komplexen Entwicklung intern von 2025 auf 2026 verschoben worden sein.

Grund für die Verschiebung ist der Wechsel von der Far Cry-Engine Dunia auf die Engine Snowdrop. Beide Spiele sollen sich zudem von der bekannten „Far Cry-Formel“ entfernen.

Während der Multiplayer-Shooter (Maverick) in der Wildnis Alaskas angesiedelt ist und Spieler unter rauen Bedingungen durch Wetter und Tierwelt um ihr Überleben kämpfen müssen, retten Spieler in Far Cry 7 (Blackbird) ihre Familie, die von einer verschwörerischen Sekte entführt wurde, die Experimente an Kinder und Tieren durchführt.

Das Besondere an Far Cry 7 ist, dass Spieler nur 24 echte Stunden bzw. 72 Ingame Stunden Zeit für die Rettung haben. Eine Uhr am Handgelenk zeigt dabei einen Timer an.

Im Bericht ist von weiteren Änderungen die Rede, die für beide Spiele gelten. Darunter grundlegende Veränderungen beim Bewegungssystem (Taktiksprint, Rutschen, etc.). Funktionen wie ein Inventarsystem und Plündern soll es ebenfalls geben.