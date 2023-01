Far Cry 7: Zwei neue Far Cry-Spiele in der Mache laut Insider

Autor:, in / Far Cry 7

Laut den neuesten Gerüchten und Insider-Berichten arbeitet Ubisoft an zwei neuen Far Cry-Spielen, die aber noch einige Jahre entfernt sind.

Laut den neuesten Berichten, arbeitet Ubisoft derzeit an Far Cry 7 und an einem eigenständigen Far Cry-Spiel, das sich auf Multiplayer-Action fokussiert.

Während Far Cry 7 (Project Blackbird) eine Singleplayer-Erfahrung liefern soll, wird es einen weiteren reinen Multiplayer-Shooter (Project Maverick) geben.

Für die Umsetzung soll Ubisoft Monteal verantwortlich sein. Weitere Details wurden nicht genannt.