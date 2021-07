Faraday Protocol: Veröffentlichung im August bekannt gegeben

In Faraday Protocol, das am 12. August erscheint, schlüpft ihr in die Rolle des interstellaren Archäologen Raug Zeekon auf seiner Suche nach der mysteriösen Raumstation OPIS. Was ist mit diesem Ort geschehen und welche Rolle spielt die rätselhafte KI IRIS?

Um die Rätsel von OPIS zu lösen, verwendet ihr das sogenannte Bia-Tool. Mit diesem außerirdischen Hilfsmittel kann Raug bestimmte Energieformen absorbieren und umverteilen und so die Maschinen auf der Raumstation aktivieren und manipulieren.

Mit der orangefarbenen Energie könnt ihr Stromleitungen und Geräte aktivieren und deaktivieren – oder mit der blauen Energie überbrücken und neu verlegen.

Im Spiel müsst ihr so viele interessante und herausfordernde Rätsel innerhalb und außerhalb des Ziqqurats von OPIS lösen, um voranzukommen und seine vielen Geheimnisse zu lösen!

Hier gibt es erste Spielszenen für euch zu sehen: