Farlane: Neues Space-Abenteuer führt an den Rand einer sterbenden Galaxie

Mit Farlane entsteht ein neues Weltraumabenteuer von einem der Mitbegründer der Starpoint-Gemini-Reihe.

Ein neues Science-Fiction-Abenteuer namens Farlane wurde von Siscia Games offiziell angekündigt. Das Einzelspieler-Spiel befindet sich derzeit für PC und Xbox Series X|S in Entwicklung und soll 2027 erscheinen.

Hinter dem Projekt steht Solo-Entwickler Zeljko Kos, der vor der Gründung von Siscia Games zu den Miterschaffern der Starpoint Gemini-Reihe gehörte. Nach mehreren Jahren mit Strategie- und Aufbauprojekten kehrt Kos damit zu seinen Wurzeln im Weltraum-Genre zurück.

Die Handlung führt weit außerhalb der wohlhabenden Kernwelten eines zerfallenden galaktischen Imperiums. Dort geraten Spieler an eine gefährliche Grenzregion, in der Raumstationen selten sind, Gesetze kaum durchgesetzt werden und die geheimnisvollen Farlanes langsam im Unbekannten verschwinden.

Gesteuert wird ein Nomad-Class Frontier Runner, dessen vierköpfige Besatzung ihren Lebensunterhalt mit unterschiedlichen Aufträgen verdient. Dazu gehören Kopfgeldjagden, Frachttransporte, Bergbau, Rettungseinsätze, Bergungsmissionen und Erkundungstouren in unerforschte Gebiete.

Eine zentrale Rolle spielt dabei das eigene Raumschiff. Statt lediglich als Transportmittel zu dienen, fungiert es als vollständig erkundbare Heimatbasis. Während der Reise können Spieler frei durch das Innere des Schiffs laufen, Systeme überwachen, Verträge verwalten, Aufgaben verteilen und die nächste Mission vorbereiten.

Mit fortschreitendem Spielverlauf lassen sich beschädigte Systeme reparieren und das Schiff mit neuer Technologie aufrüsten. Die dafür benötigten Komponenten stammen aus Wracks, verlassenen Außenposten oder abgelegenen Grenzstationen.

Gameplay-seitig kombiniert Farlane Raumflug, Kämpfe, Erkundung und Schiffsmanagement mit einer eher bodenständigen Science-Fiction-Atmosphäre. Die Entwickler nennen klassische Weltraumabenteuer und industrielle Frontier-Ästhetik als wichtige Inspirationsquellen.

Zu den angekündigten Aktivitäten gehören die Erkundung instabiler Farlanes, die Untersuchung rätselhafter Signale sowie Expeditionen in Regionen, in denen Karten zunehmend unzuverlässig werden und die Zivilisation langsam verschwindet.

Die heute veröffentlichten Trailer- und Bildmaterialien stammen laut Siscia Games noch aus einer frühen Entwicklungsphase. Weitere Gameplay-Systeme, technische Verbesserungen und neue Einblicke sollen im Laufe der Entwicklung vorgestellt werden.

Farlane erscheint 2027 für Xbox Series X|S und PC.