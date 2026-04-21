Farm Manager World: Farming-Simulation startet diese Woche auf Xbox

Farm Manager World erweitert die Konsolenlandschaft und bringt eine detaillierte Agrar- und Wirtschafts-Simulation auf Xbox Series X|S.

Farm Manager World erscheint am 24. April 2026 für Xbox Series X|S und erweitert das Angebot an komplexen Simulationsspielen auf der Konsole.

Der Titel ist ein umfangreicher Landwirtschafts- und Wirtschaftssimulator, der stark auf strategisches Management setzt. Spieler übernehmen dabei die Kontrolle über alle zentralen Bereiche eines Agrarbetriebs, darunter Anbau, Tierzucht, Personalmanagement, Rohstoffhandel sowie Lieferketten und Finanzplanung.

Entwickelt wurde das Spiel vom polnischen Studio Cleversan Games, das bereits mit Farm Manager 2018 und Farm Manager 2021 Erfahrung im Genre gesammelt hat. Die PC-Version erschien bereits 2025, bevor der Titel anschließend auch für PlayStation 5 veröffentlicht wurde. Die Konsolenumsetzung wird von Ultimate Games S.A. übernommen.

Im Mittelpunkt von Farm Manager World steht der Aufbau eines landwirtschaftlichen Unternehmens, das zunächst mit einem kleinen Betrieb beginnt und im Verlauf des Spiels zu einem internationalen Agrarkonzern ausgebaut werden kann. Dabei bietet das Spiel verschiedene Kampagnen sowie einen freien Spielmodus.

Die Spielmechanik legt großen Wert auf Realismus und Detailtiefe. Spieler müssen unter anderem Fruchtfolgen planen, Mitarbeiter einstellen, Infrastruktur erweitern und sich um Handel und Logistik kümmern. Auch Wetterbedingungen, unterschiedliche Böden und regionale Besonderheiten auf verschiedenen Kontinenten spielen eine wichtige Rolle.

Mit Hunderten von Pflanzen- und Tierarten sowie komplexen wirtschaftlichen Systemen richtet sich Farm Manager World klar an Spieler, die tiefgehende Management-Erfahrungen suchen.