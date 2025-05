Farm Together 2: So steht es um die Konsolenversion

Autor:, in / Farm Together 2

Der Entwickler Farm Together 2 hat sich um Release des Spiels auf den Konsolen positiv geäußert.

Milkstone Studios arbeitet schon seit geraumer Zeit an einem Nachfolger von Farm Together, der ultimativen Farm-Simulation. Im Mai des vergangenen Jahres wurde die Early Access Version auf PC via Steam veröffentlicht.

Da der erste Teil 2019 auch für Konsolen erschienen war, bekommt der Entwickler häufig die Frage gestellt, ob und wann auch Farm Together 2 für Xbox, PlayStation und Switch erscheinen wird.

In einer aktuellen Roadmap hat Milkstone jetzt gute Nachrichten für Spieler auf Konsolen. Derzeit plant man den Early Access Ende Mai zu beenden.

Ende Mai bzw. Anfang Juni soll die Farm Together 2 für Konsolen zur Zertifizierung bei den Konsolenherstellern eingereicht werden.

Der Release für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch kann dann Ende Juni bzw. im Juli erfolgen.

Abhängig vom Release ist natürlich die Zertifizierung und wie gut das Spiel die Testphasen durchlaufen wird.

Gute Nachrichten hat der Entwickler auch für Spieler, die gerne mit ihren Freunden auf anderen Geräten farmen möchten. Jeder soll mit jedem, auf jedem Gerät spielen können. Dazu wird man die Speicherdaten für das Cross-Play und Cross-Save auf eigenen Servern ablegen. Damit soll der Zugang von jedem Gerät aus gewährleistet werden.