Farmbotic: Neuer Name und Eindrücke von der TGS

Unter dem Namen Farmbotic gab es auf der Tokyo Game Show neue Eindrücke zum entspannten Farmspiel.

Das in Krakau ansässige Entwicklungsstudio Frozen Way gibt bekannt, dass sein kommender Farm-Simulator umbenannt wurde und nun unter dem Namen Farmbotic bekannt sein wird.

Der neue Name unterstreicht die zentrale Idee des Spiels, den Charme der klassischen Landwirtschaft mit den Möglichkeiten der Automatisierung und Robotik zu verbinden.

Im Spiel werden die Spieler von einer Flotte anpassbarer und unverzichtbarer Roboterassistenten namens Farmbots unterstützt. Dies spiegelt sowohl die gemütliche Atmosphäre des Anbaus von Nutzpflanzen als auch das Gefühl des Fortschritts wider, das mit dem Aufbau einer futuristischen, technologieorientierten Farm einhergeht.

Die spielbare Demo auf der Tokyo Game Show hat den Spielern die Möglichkeit gegeben, die Kernmechanik hautnah zu erleben, ihre ersten Farmbots zu steuern und einen Vorgeschmack auf das Farming-Gameplay zu bekommen, das sie erwartet.

Über Farmbotic

Farmbotic ist ein Landwirtschafts-Simulator, der gemütliches Farmleben, leichte Automatisierung, Handwerk und Kampfelemente kombiniert. Das Spiel spielt in einer retro-futuristischen Welt, die von den 1970er- und 1990er-Jahren inspiriert ist.

Die Spieler können ihre eigene Farm aufbauen und erweitern, indem sie fortschrittliche Technologien einsetzen, um die tägliche Arbeit auf dem Bauernhof effizienter und angenehmer zu gestalten.

Ob allein oder im Koop-Modus – die Spieler verwandeln nach und nach ihre Farm, während sie neue Mechaniken entdecken, storybasierte Quests abschließen und den Charme und die Seltsamkeiten des Dorflebens erkunden.

Im Kern bietet Farmbotic den Spielern die Werkzeuge, um ihre eigene Farm zu betreiben – vom Anbau und der Ernte von Feldfrüchten über die Tierhaltung bis hin zum Einsatz leichter Automatisierung zur Unterstützung der täglichen Aufgaben.

Im Laufe des Spiels können die Spieler ihre Farm mit Bots und einfachen Maschinen erweitern, die die Arbeit erleichtern, ohne das gemütliche Tempo des Farmlebens zu ersetzen.

Weit unterhalb der friedlichen Felder liegt eine gefährliche und verstrahlte Zone – die unterirdischen Minen, Heimat von Rhemidium, einem mysteriösen und höchst instabilen radioaktiven Metall.

Je tiefer die Spieler vordringen, desto mehr müssen sie sich mutierten unterirdischen Lebensformen stellen und zunehmender Strahlung trotzen. Ohne Schutzanzug kann die Strahlenbelastung schnell ihren Tribut fordern, was jede Expedition zu einer strategischen Herausforderung macht. Doch die Belohnung ist es wert – Rhemidium ist der Schlüssel zum Freischalten einiger der fortschrittlichsten Funktionen des Spiels.

Sobald der Chemiker der Stadt den Boden mit Remidium angereichert hat, können die Spieler mutierte Pflanzen anbauen – einzigartige Pflanzen mit spezifischen, genau definierten Eigenschaften.

Jede Art hat einen anderen Nutzen: Einige können zu ungewöhnlichen Werkzeugen oder funktionalen Upgrades verarbeitet werden, wie beispielsweise feurige Chilipflanzen, die zu Munition mit Feuerschaden-Eigenschaften werden. Andere werden möglicherweise auch benötigt, um bestimmte Quests abzuschließen, was ihrer ansonsten praktischen Rolle auf dem Bauernhof eine narrative Note verleiht.

Farmbotic bietet auch eine Kleinstadtgemeinschaft voller unvergesslicher Charaktere, Quests und Interaktionen. Vom exzentrischen lokalen Wissenschaftler bis hin zu den freundlichen Ladenbesitzern bietet die Stadt viele Möglichkeiten, sich am Dorfleben zu beteiligen und mehr über ihre kuriose Welt zu erfahren. Anderen zu helfen ist nicht nur lohnenswert, sondern schaltet auch neue Werkzeuge, Ressourcen und Spielfunktionen frei.

Eines der herausragenden Merkmale von Farmbotic ist sein kooperatives Gameplay. Dank vollständiger Crossplay-Unterstützung für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X können bis zu vier Spieler ihre Kräfte bündeln.

Freunde können Aufgaben aufteilen, gemeinsam die Minen erkunden und eine gemeinsame Farm in ihrem eigenen Stil aufbauen – unabhängig von der Plattform.

Farmbotic konzentriert sich auf ruhigen, befriedigenden Fortschritt und verbindet traditionelle Landwirtschaft mit leichter Automatisierung und Erkundung. Es interpretiert das ländliche Leben durch eine retro-futuristische Linse neu – in einer Umgebung, die sowohl vertraut als auch erfrischend anders wirkt.

Farmbotic wird von Frozen Way entwickelt und 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.