Farming Camp: Ein Sommer voller Aufgaben, Freundschaften und Wettbewerb

Handgezeichnetes Farm-Abenteuer Farming Camp zeigt sich im ersten Trailer und kann auf die Wunschliste gesetzt werden.

SOEDESCO und Innerfire Studios haben Farming Camp vorgestellt, einem gemütlichen Einzelspieler‑Farmmanagementspiel, das euch in die Rolle des ehrgeizigen Teenagers Alessandra versetzt.

Er träumt davon, der beste Farmer des Camps zu werden und stellt sich dafür täglichen Aufgaben, kleinen Herausforderungen und den Dynamiken einer bunt gemischten Teenager‑Gruppe.

Jeden Sommer sucht das Evertree Farming Camp nach einem neuen Evertree Farmer, der bereit ist, die Landwirtschaft auf ein neues Level zu heben. Alessandra tritt an, um diesen Titel zu gewinnen, doch bevor er sich beweisen kann, muss er gegen seine Mitstreiter antreten und lernen, was einen wirklich guten Farmer ausmacht.

Farming Camp begleitet ihn dabei durch eine Mischung aus Motivation, Routine und den Beziehungen innerhalb des Camps.

Die Welt des Spiels präsentiert sich in einem handgezeichneten 2D‑Top‑Down‑Stil, der das Camp mit vielen liebevollen Details zum Leben erweckt. Während ihr gemeinsam mit euren Begleitern das Camp am Laufen haltet, sammelt ihr Punkte durch tägliche Aufgaben, erkundet das Gelände und erlebt, wie sich Freundschaften und Rivalitäten entwickeln.

Quests und ein stetiger Fortschritt belohnen Neugier und Ausdauer, während Minispiele den Alltag auflockern und verschiedene Farming‑Fähigkeiten testen.

Farming Camp kann ab sofort auf Steam, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und PlayStation 5 auf die Wunschliste gesetzt werden.