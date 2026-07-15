Farming Camp: Erscheint am 24. September für PC und Konsolen

Farming Camp kombiniert Farming und Coming-of-Age-Geschichte ab September auf allen großen Plattformen.

Mit Farming Camp erwartet Spieler ab dem 24. September ein neues Cozy-Farming-Abenteuer. Das Spiel erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC.

Entwickelt von Innerfire Studios und veröffentlicht von SOEDESCO erzählt das Einzelspielerspiel die Geschichte der ehrgeizigen Jugendlichen Alessandra, die darum kämpft, die beste Evertree-Farmerin zu werden. Dabei verbindet Farming Camp klassische Farmverwaltung mit einer erzählerischen Coming-of-Age-Geschichte.

In einer handgezeichneten 2D-Welt kümmern sich Spieler um den Anbau von Feldfrüchten, die Pflege von Tieren und das Angeln. Verschiedene Minispiele sowie eine Reihe von Charakteren mit individuellen Persönlichkeiten und Fähigkeiten sorgen für zusätzliche Abwechslung im Alltag auf dem Bauernhof.

Begleitet wird die Ankündigung von einem neuen Trailer, der einen ersten Eindruck vom Evertree Farming Camp und seiner entspannten Atmosphäre vermittelt.

Spieler können Farming Camp bereits auf den jeweiligen Plattformen ihrer Wunschliste hinzufügen. Physische Versionen für PlayStation 5 und Nintendo Switch können zudem vorbestellt werden.