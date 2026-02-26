Farming Camp: Gameplay-Trailer mit Einblicken ins Camp-Leben

Ein neuer Einblick in Farming Camp stellt Alessandras Camp‑Alltag, Wettbewerbe und das handgezeichnete Farm‑Setting in den Mittelpunkt.

SOEDESCO und Innerfire Studios haben einen neuen Gameplay‑Trailer zu Farming Camp veröffentlicht, dem gemütlichen Einzelspieler‑Farmmanagementspiel, das später in diesem Jahr für Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll.

Der Trailer rückt die junge Protagonistin Alessandra in den Fokus, die ein Team Jugendlicher durch den strukturierten Camp‑Alltag führt und gleichzeitig Punkte für den saisonalen Farmwettbewerb sammelt. Die Mischung aus täglichen Aufgaben, Unterrichtseinheiten, Interaktionen mit anderen Campern und verschiedenen Quests bildet das Herzstück des Spielfortschritts.

Der Ablauf im Camp verlangt sorgfältiges Zeitmanagement, da jede Aktivität Einfluss auf die Gesamtwertung hat. Alessandra muss ihre Aufgaben effizient planen, um im Wettbewerb bestehen zu können und dem Ziel näherzukommen, den Titel des Evertree Farmers zu erringen.

Die Präsentation zeigt, wie eng Teamarbeit und Routine miteinander verknüpft sind und wie sich Fortschritt durch konstante Anstrengung aufbaut.

Farming Camp setzt auf eine handgezeichnete 2D‑Top‑Down‑Welt, die den Charme des Camps betont und die verschiedenen Bereiche des Geländes lebendig wirken lässt. Minispiele erweitern die täglichen Abläufe und fordern unterschiedliche Fähigkeiten rund um die Landwirtschaft.

Die sozialen Dynamiken zwischen den jugendlichen Charakteren entwickeln sich im Verlauf des Spiels weiter und prägen Alessandras Weg durch den Sommer.

Die Geschichte des Camps dreht sich um die jährliche Suche nach einem neuen Champion, der die Landwirtschaft auf ein höheres Niveau bringen soll. Alessandra tritt an, um diesen Titel zu gewinnen, und muss sich dabei gegen andere Teilnehmer behaupten und herausfinden, was es bedeutet, eine wirklich fähige Farmerin zu werden.