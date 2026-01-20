Farming Camp: Liebevolles Singleplayer-Farming mit klarer Camp-Struktur

SOEDESCO und Entwickler Innerfire Studios freuen sich, den offiziellen Ankündigungstrailer zu Farming Camp zu präsentieren.
Der charmante Singleplayer-Farmmanagement-Titel dreht sich um Motivation, abwechslungsreiche Aufgaben und Freundschaften im Sommercamp.
Spieler schlüpfen in die Rolle der ambitionierten Teenagerin Alessandra, die fest entschlossen ist, zur besten Farmerin des Camps aufzusteigen. Gemeinsam mit verschiedenen Begleitern wird das Camp organisiert, tägliche Aufgaben werden für Punkte erledigt und die Beziehungen einer bunten Gruppe von Jugendlichen entwickeln sich.
Jeden Sommer sucht das Evertree Farming Camp nach seinem nächsten großen Talent – dem Evertree Farmer, der bereit ist, die Landwirtschaft auf ein neues Level zu heben. Mit großen Träumen im Gepäck stellt sich die junge Alessandra dieser Herausforderung. Um den begehrten Titel zu gewinnen, muss sie sich gegen ihre Altersgenossen behaupten und lernen, was es wirklich bedeutet, eine gute Farmerin zu sein.
Features
- Liebevolles Singleplayer-Farming mit klarer Camp-Struktur und täglichen Routinen
- Liebevoll handgezeichnete 2D-Top-down-Welt mit zahlreichen charmanten Details
- Eine coole Gruppe von Teenagern mit sich entwickelnden Freundschaften und Dynamiken
- Quests und Fortschrittssysteme, die Erkundung, Einsatz und Beständigkeit belohnen
- Abwechslungsreiche Minispiele, die den Alltag auflockern und unterschiedliche Farming-Fähigkeiten testen
Hier der neue Trailer:
Vielleicht ist das was für die Familie, ich werde es mal im Auge behalten
Sieht ganz nett aus, aber die fehlenden Portraits beim reden sind schon erster Negativpunkt.
Aktuell sind Farmgames bei mir auch etwas abgenutzt. Freu mich zwar auf Rune Factory Guardians of Azuma und My Time at Evershine, dann hörts aber auch auf. Dabei hab ich noch einige Farmgames im Stapel der Schande.. 🫣
Ja sieht ganz nett aus.
Ich werde dem Game auf jeden Fall mal ne Chance.
Sicher ein gemütliches, schönes Spiel, aber ich brauche einfach mehr Action.