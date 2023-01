Fashion Police Squad: Modepolizei geht im Februar auf Streife

No More Robots und Mopeful Games geben heute bekannt, dass Fashion Police Squad, der gewaltfreie Ego-Shooter, in dem es um die Aufklärung von Modeverbrechen geht, am 2. Februar für Xbox, PlayStation und Switch erscheint.

Die Modepolizei wurde in Trendopolis mobilisiert. Schlabberhosen … langweilige Anzüge … Socken mit Sandalen gesichtet?! Es ist wieder einmal wie bei den Game Awards. Jetzt könnt auch ihr ein Mitglied der Modepolizei werden, also schnappt euch euren Gerechtigkeitsgürtel, eine maßgeschneiderte Nähmaschine und macht euch bereit, die Stadt zu zerreißen, zu nähen und zu nähen.

Fashion Police Squad ist ein First-Person-„Shooter“ mit einem Twist – ihr verletzt eure Ziele nicht, sondern zeigt ihnen stattdessen gewaltfrei, wie sie eine bessere Passform bekommen und umwerfend aussehen können.

Die Fashion Police Squad hat für jedes Modeverbrechen eine Lösung, also macht euch darauf gefasst, oft die Waffen zu wechseln. Werdet ihr Jimmy auswählen, um ihre langweiligen Anzüge mit der 2DYE4 Carbine Elite zum Leuchten zu bringen, oder vielleicht einen Gürtel um die schlaffen Hosen zu wickeln?