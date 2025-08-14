Fast & Furious: Arcade Edition: Pedal-to-the-Metal-Action für Xbox, PlayStation und Switch

Fast & Furious: Arcade Edition liefert Hochgeschwindigkeitsrennen und Pedal-to-the-Metal-Action direkt aus der Spielhalle auf Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S.

Macht euch bereit, in den Fahrersitz eines der aufregendsten Action-Franchises der Welt zu steigen! Inspiriert von der Saga von Universal Pictures bringt Fast & Furious: Arcade Edition die hochoktanige Aufregung des originalen Fast & Furious Arcade-Titels am 24. Oktober 2025 nach Hause auf Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Rast im Einzelspielermodus durch spannende Umgebungen oder schnappt euch einen Freund und erlebt die Nonstop-Arcade-Rivalität im lokalen Mehrspielermodus mit geteiltem Bildschirm für zwei Spieler.

Fast & Furious: Arcade Edition liefert Hochgeschwindigkeitsrennen und Pedal-to-the-Metal-Action direkt aus der Spielhalle auf Konsolen und PC. Fahrt in legendären Autos wie dem Dodge Charger, der Corvette Z06, dem Shelby GT500 KR, dem Ford GT, dem Bronco DR, dem Jeep Wrangler und vielen mehr – und gestaltet eure Wagen mit einzigartigen Farbschemata.

Fahrt alleine oder im geteilten Bildschirm mit einem Freund durch jede der Strecken des Original-Arcade-Spiels und entdeckt zerstörbare Umgebungen, abzweigende Pfade und heimtückische Abkürzungen, die jedes Rennen verändern und Risikofreudige belohnen können. Stellt euch spannenden Herausforderungen mit hochgesteckten Zielen wie dem Abfangen einer Rakete in den Schweizer Alpen oder dem Aufhalten eines Flugzeugs im Herzen von Hongkong.

Fast & Furious: Arcade Edition kommt am 24. Oktober 2025 auf den Markt. Es wird von Cradle Games entwickelt und von GameMill Entertainment in Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences veröffentlicht.