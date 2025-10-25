Fast & Furious: Arcade Edition: Vollgas auf Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S

Fast & Furious: Arcade Edition gibt ab sofort Vollgas auf Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S!

Eine der aufregendsten Action-Franchises der Welt kommt mit Fast & Furious: Arcade Edition auf die Spielkonsolen!

Inspiriert von der adrenalingeladenen Saga von Universal Pictures ist Fast & Furious: Arcade Edition ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 29,99 € erhältlich. Rast mit Vollgas durch aufregende Strecken im Einzelspielermodus oder schnappt euch einen Freund und erlebe nonstop Arcade-Rivalität im lokalen Mehrspielermodus mit geteiltem Bildschirm für zwei Spieler!

Fast & Furious: Arcade Edition bringt Hochgeschwindigkeitsrennen und Pedal-to-the-Metal-Action direkt aus der Spielhalle auf die Konsolen. Fahrt mit acht legendären Supersportwagen, darunter der Dodge Charger, die Corvette Z06, der Shelby GT500 KR, der Ford GT, der Bronco DR, der Jeep Wrangler und viele mehr – und gestaltet euer Auto mit einzigartigen Farbschemen.