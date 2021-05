Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R: Rasanter Trailer zum Spiel der Netflix-Serie

Das auf den eingängigen Namen getaufte Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R soll diesen November für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und den PC zu einem Preis von 34,99 Euro erscheinen.

Einen ersten Eindruck vom Spiel könnt ihr euch im veröffentlichtem Trailer verschaffen:

Outright Games, die in London ansässigen Entwickler des Spiels, orientieren sich dabei an der von Universal Pictures und Dreamworks realisierten Animationsserie Fast & Furious: Spy Racers.

„Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit Universal Games und Digital Platforms fortzusetzen, um Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R noch in diesem Jahr auf Konsolen und PC zu bringen“, sagt Terry Malham, CEO von Outright Games. „Wir sind große Fans der Serie und der Art und Weise, wie sie auf dem unglaublichen Erbe der Film-Saga aufbaut und erstaunliche Charaktere und unglaubliche Action zu einem ganz neuen Publikum bringt. Wir hoffen, dass das Spiel den Spielern das gleiche Maß an Spaß und Spannung bieten kann, egal ob sie alleine spielen oder sich mit Familie und Freunden im Multiplayer messen.