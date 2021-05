Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R: Spiel in der Entwicklung laut Gerücht

Das Australian Game Rating Board hat am 13. Mai wohl mit Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R den neuesten Titel aus dem beliebten Franchise geleakt. Entwickelt wird das Spiel seit 2020 von Outright Games, ein familiengeführter globaler Videospiel-Publisher, der familienfreundliche interaktive Unterhaltung mit den größten Franchises der Welt entwickelt. Zum Portfolio gehört unter anderem The Last Kids on Earth and the Staff of Doom, das am 3. Juni 2021 veröffentlicht werden soll.

Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R wird voraussichtlich für Xbox Konsolen, PlayStation und PC erscheinen. Ein genaues Release Datum ist noch nicht bekannt.