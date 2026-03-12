FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Bekommt Grain-Filter-Toggle auf Konsolen

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake bekommt auf Konsolen eine praktische Neuerung: Wer bisher durch den ständigen Filmkorn-Effekt in Minakami Village gestört wurde, kann sich auf einen ON/OFF-Toggle für das Grain-Filter freuen. Der Schalter wird sowohl auf PlayStation 5 als auch auf Xbox Series X|S verfügbar sein.
Die Entwickler danken auch allen Spielern, die die Demo ausprobiert haben, und kündigten an, dass weitere Updates folgen. Ein genaues Release-Datum für das Feature steht noch aus, doch Horror-Fans können sich schon jetzt auf eine individuell anpassbare Optik freuen.
Fans von Grusel-Remakes sollten auch einen Blick auf Resident Evil 4 Remake und Resident Evil Requiem werfen, die mit neuen Grafikoptionen und Performance-Verbesserungen auf Konsolen überzeugen.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich freue mich auf den besten Teil der Reihe
Zum Glück, hat mich enorm gestört.
Gut das sie das jetzt optional anbieten.
Danke, dann werde ich doch zuschlagen.
Sah in der Demo zum kotzen aus 😃