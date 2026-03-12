FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Bekommt Grain-Filter-Toggle auf Konsolen

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake bekommt auf Konsolen eine praktische Neuerung: Wer bisher durch den ständigen Filmkorn-Effekt in Minakami Village gestört wurde, kann sich auf einen ON/OFF-Toggle für das Grain-Filter freuen. Der Schalter wird sowohl auf PlayStation 5 als auch auf Xbox Series X|S verfügbar sein.

Die Entwickler danken auch allen Spielern, die die Demo ausprobiert haben, und kündigten an, dass weitere Updates folgen. Ein genaues Release-Datum für das Feature steht noch aus, doch Horror-Fans können sich schon jetzt auf eine individuell anpassbare Optik freuen.

Fans von Grusel-Remakes sollten auch einen Blick auf Resident Evil 4 Remake und Resident Evil Requiem werfen, die mit neuen Grafikoptionen und Performance-Verbesserungen auf Konsolen überzeugen.