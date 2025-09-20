FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Beliebte japanische Horror-Reihe erscheint 2026

Das Remake von FATAL FRAME/Project Zero II: Crimson Butterfly, eines der beliebtesten Spiele der japanischen Horror-Reihe, soll Anfang 2026 erscheinen!

KOEI TECMO Europe und das Entwicklerteam NINJA überraschten heute die Fans mit dem ersten Teaser für das neue japanische Horror-Abenteuer FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE, dessen Veröffentlichung für Anfang 2026 geplant ist.

Das Spiel wird für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Windows PC (über Steam) entwickelt.

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE ist ein vollständiges Remake des zweiten Spiels der Horror-Reihe, das 2003 unter dem Titel FATAL FRAME/Project Zero II: Crimson Butterfly für PlayStation 2 erschien und eins der am meisten gefeierten Spiele des Franchise ist.

Dieses klassische japanische Horror-Spiel, das von Fans weltweit geliebt wird, folgt den Schwestern Mio und Mayu Amakura, die einen romantischen Bach besuchen, an dem sie in ihrer Kindheit gern spielten. Während Mio in Erinnerungen an die Vergangenheit schwelgt, wird ihre ältere Schwester Mayu von einem feuerroten Schmetterling angezogen, der sie in ein geheimnisvolles Dorf führt, das nicht zu existieren scheint.

In diesem Dorf, in dem ewige Nacht herrscht, werden die Zwillinge von rachsüchtigen Geistern gejagt, vor deren mysteriösem Ritual sie fliehen. Von ihrer Schwester getrennt, versucht Mio, Mayu zu finden und zu entkommen. Ihre einzige Waffe ist eine Camera Obscura, die das Unmögliche einfängt und versiegelt. Mio weiß nicht, dass ihre Handlungen ungewollt Vergangenes wiederholen und sie ins tiefste Innere des Dorfes führen. Dort erfährt sie die Wahrheit über das „verbotene Ritual, das niemals beobachtet werden darf“.

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE bietet eine komplette Überarbeitung des Originalspiels. Grafik und Ton wurden ebenso verbessert wie die zentralen Spielsysteme und die Steuerung. Die Camera Obscura als zentraler Mechanismus der Serie bietet den Fans sowohl bei der Erkundung als auch in Kampfsituationen ein umfangreiches und fesselndes Spielerlebnis.

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE soll Anfang 2026 für PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S und Windows PC (über Steam®) erscheinen. Geplant ist eine japanische Sprachausgabe mit deutschen, englischen, französischen, italienischen und spanischen Texten.