FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Beliebte japanische Horror-Reihe erscheint 2026

KOEI TECMO Europe und das Entwicklerteam NINJA überraschten heute die Fans mit dem ersten Teaser für das neue japanische Horror-Abenteuer FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE, dessen Veröffentlichung für Anfang 2026 geplant ist.
Das Spiel wird für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Windows PC (über Steam) entwickelt.
FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE ist ein vollständiges Remake des zweiten Spiels der Horror-Reihe, das 2003 unter dem Titel FATAL FRAME/Project Zero II: Crimson Butterfly für PlayStation 2 erschien und eins der am meisten gefeierten Spiele des Franchise ist.
Dieses klassische japanische Horror-Spiel, das von Fans weltweit geliebt wird, folgt den Schwestern Mio und Mayu Amakura, die einen romantischen Bach besuchen, an dem sie in ihrer Kindheit gern spielten. Während Mio in Erinnerungen an die Vergangenheit schwelgt, wird ihre ältere Schwester Mayu von einem feuerroten Schmetterling angezogen, der sie in ein geheimnisvolles Dorf führt, das nicht zu existieren scheint.
In diesem Dorf, in dem ewige Nacht herrscht, werden die Zwillinge von rachsüchtigen Geistern gejagt, vor deren mysteriösem Ritual sie fliehen. Von ihrer Schwester getrennt, versucht Mio, Mayu zu finden und zu entkommen. Ihre einzige Waffe ist eine Camera Obscura, die das Unmögliche einfängt und versiegelt. Mio weiß nicht, dass ihre Handlungen ungewollt Vergangenes wiederholen und sie ins tiefste Innere des Dorfes führen. Dort erfährt sie die Wahrheit über das „verbotene Ritual, das niemals beobachtet werden darf“.
FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE bietet eine komplette Überarbeitung des Originalspiels. Grafik und Ton wurden ebenso verbessert wie die zentralen Spielsysteme und die Steuerung. Die Camera Obscura als zentraler Mechanismus der Serie bietet den Fans sowohl bei der Erkundung als auch in Kampfsituationen ein umfangreiches und fesselndes Spielerlebnis.
FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE soll Anfang 2026 für PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S und Windows PC (über Steam®) erscheinen. Geplant ist eine japanische Sprachausgabe mit deutschen, englischen, französischen, italienischen und spanischen Texten.
Ich kann mit diesen Horrorgenres nicht viel anfangen.. tue mich richtig schwer damit..
Bei diesem Spiel ganz besonders. Es hat einen unheimlich guten Scaryimpact.
Okay, das bedeutet das es er lächerlich ist? Oder wie ist das gemeint? Sorry bin zu alt für diesen Begriff
Hat ein japanischer Entwickler nicht kürzlich noch gemeint, dass japanische Entwickler innovativ seien?
Remakes – Innovation pur
Kann man nicht ganz von der Hand weisen. Resident Evil Remakes, Final Fantasy Remakes und Remastereds, Metal Gear Solid und halt Project Zero.
Aber aus dem Westen kommen auch nur noch Fortsetzungen und Neuaufgüsse, jedenfalls gefühlt.
Hatte es damals nicht gespielt, also nehme ich das Remake bei Gelegenheit gerne mit.
Habe noch die Wii Version hier. Die war glaube ich leider ohne japanischer Sprachausgabe.
Tolles Game und ich freu mich auf das Remake.
Horror ist leider so gar nicht mein Genre, schaut aber wirklich gut aus
Schaut gut aus
Naja sieht gut aus aber nicht so meins.😅
Ich finde die englischen Synchros von japanischen Games einfach zum davonlaufen… die japanische Synchro.Industrie ist und bleibt einfach Jahrzehnte voraus 🙁
geil,mochte schon die beiden vorgänger die aber nur als remaster liefen ganz gerne!aber der zweite ist der beste,hatte damals die xbox version gezockt,war auch leider nie abwärtskompatibel!
Die Xbox Version war kompatibel zur Xbox 360 und bot mehr Auflösung, aber es läuft nicht auf der one/Series
ja meinte ich doch,nicht abwärtskompatibel mit der neuen und vorherigen generation!hatte die ur version auf der xbox gezockt!aber das die 360 kompatibel war,wusste ich gar nicht mehr,thanks!
Hab es dort gespielt und es war eines der Spiele die halt eine höhere Auflösung, aber im 4:3 Format bekommen hatten. Lies sich aber dadurch gut in der Ego Sicht spielen, die gab’s auf der PS2 Version nicht.
Kaufe ich!
Bester Teil der Reihe!