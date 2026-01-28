FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Demo‑Termin, neue Features und Silent‑Hill‑f‑Crossover enthüllt

Team Ninja bringt Crimson Butterfly als umfassendes Horror‑Remake zurück – mit neuen Mechaniken, neuen Orten und einer überraschenden Silent‑Hill‑Kooperation.

KOEI TECMO Europe und Team Ninja haben eine Fülle neuer Informationen zu FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE veröffentlicht – darunter den Termin für die spielbare Demo: 5. März 2026 auf PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC.

Zusätzlich überraschte das Studio mit der Ankündigung einer Silent‑Hill‑f‑Kollaboration sowie einem neuen Trailer mit Musik von Tsuki Amano, passend zum Start der Switch‑2‑Vorbestellungen.

Das Remake erzählt erneut die Geschichte der Zwillingsschwestern, die sich in einem verfluchten Dorf verlieren und mit der Camera Obscura gegen rachsüchtige Geister kämpfen. Neben komplett überarbeiteter Technik führt die Neuauflage zahlreiche neue Inhalte ein – darunter ein alternatives Ende, neue Nebenhandlungen und zusätzliche Schauplätze.

Zu den neuen Mechaniken gehören „Zerbrochene Geistersteine“, mit denen Spieler in die Vergangenheit verschiedener Figuren eintauchen und zusätzliche Storyfragmente freischalten.

Avalon‑artige neue Orte wie der Schattenhügel, eine mit Seilen umwundene Grabstätte in Bambusdickicht, oder die Halle des Eikadotempels erweitern das Dorf um frische, unheilvolle Bereiche.

Auch das Kampfsystem wurde deutlich ausgebaut: Nachtmahre können nun Flügel entwickeln, aggressiver werden und sich schneller regenerieren. Gebetsperlen verstärken die Camera Obscura, erhöhen Fokuspunkte und verbessern die Nachladegeschwindigkeit, während Reversionsperlen Upgrades zurücksetzen können.

Die Camera Obscura erhält zudem neue Spezialfotos, deren Effekte über Filter gesteuert werden. Der Parasichtfilter blendet Gegner kurzzeitig, während der Strahlenfilter massiven Schaden basierend auf Mios geladener Geisterkraft verursacht.

Zusätzlich können Spieler Zwillingspuppen im Dorf fotografieren, um deren gebundene Emotionen zu reinigen und neue Belohnungen freizuschalten.

Ein neuer Fotomodus erlaubt es, Szenen mit Rahmen, Stickern und Effekten festzuhalten – inklusive potenzieller „echter“ Geisterfotos.

Als besonderes Highlight kündigte Team Ninja eine Silent‑Hill‑f‑Kollaboration an. Kostenlose Crossover‑Kostüme erscheinen in einem späteren Update.

Vorbesteller erhalten je nach Edition zahlreiche Boni, darunter Soundtrack, Artbook, Kostüme und exklusive Accessoires. Das Spiel erscheint am 12. März 2026 mit japanischer Sprachausgabe und mehreren europäischen Textsprachen.