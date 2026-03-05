FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Demo zum Horror-Remake jetzt spielbar

Die Neuauflage des Kult‑Horrors FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE lässt euch ab sofort auf allen aktuellen Plattformen in die ersten Albträume eintauchen.

Ihr könnt ab sofort die Demo zu Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC via Steam herunterladen.

Die Probeversion umfasst den Einstieg in das komplett neu aufgelegte Horrorabenteuer – inklusive Übernahme eurer Speicherdaten in die spätere Vollversion.

Erste Schritte im verfluchten Dorf

In der Demo erlebt ihr den Anfang der Geschichte rund um die Zwillingsschwestern Mio und Mayu. Die beiden geraten in ein verlassenes Dorf, das von rachsüchtigen Geistern heimgesucht wird und in dem die Nacht niemals endet.

Jeder Schritt führt tiefer in die tragischen Ereignisse, die sich einst an diesem Ort abgespielt haben.

Mio versucht verzweifelt, ihre Schwester zu finden und zu entkommen, während sich die Vergangenheit unaufhaltsam wiederholt. Die Demo zeigt bereits, wie intensiv die Atmosphäre des Remakes ausfällt.

Camera Obscura im Einsatz

Im Mittelpunkt steht erneut die legendäre Camera Obscura. Mit ihr fotografiert ihr Geister, um sie abzuwehren oder zu bannen. Das Remake setzt auf modernisierte Steuerung, überarbeitete Animationen und eine deutlich dichtere Stimmung.

Hier geht’s zur Demo:

Wer von euch wird die Demo ausprobieren?