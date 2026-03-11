FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Düstere Spielszenen aus dem atmosphärischen Horror-Abenteuer

Schaut euch in einem Video die ersten 21 Minuten aus FATAL FRAME II: Crimson Butterfly auf der Xbox Series X an.

In einem neuen Gameplay-Video könnt ihr euch Spielszenen aus FATAL FRAME II: Crimson Butterfly auf der Xbox Series X anschauen und einen Eindruck vom atmosphärischen Horror-Abenteuer gewinnen.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die Zwillingsschwestern Mio und Mayu, die eines Tages einen Ort aus ihrer Kindheit besuchen. Als Mayu plötzlich einer geheimnisvollen Erscheinung in Form eines roten Schmetterlings folgt, geraten die beiden immer tiefer in einen Wald und stoßen schließlich auf ein verlassenes Dorf, das scheinbar von der Außenwelt abgeschnitten ist.

Schon bald wird deutlich, dass der Ort eine düstere Vergangenheit verbirgt. Das Dorf wird von ruhelosen Geistern heimgesucht und zahlreiche Hinweise erzählen von einem alten Ritual, das einst durchgeführt wurde, um eine Katastrophe abzuwenden. Dabei spielte das Schicksal von Zwillingen eine zentrale Rolle.

Während ihr das unheimliche Dorf erkundet, begegnet ihr immer wieder übernatürlichen Erscheinungen. Mit der sogenannten Camera Obscura, einer besonderen Kamera, könnt ihr euch gegen die Geister zur Wehr setzen und gleichzeitig mehr über die tragischen Ereignisse erfahren, die sich einst in diesem Ort abgespielt haben.

In unserem Video zeigen wir euch rund 21 Minuten Gameplay, in denen ihr erste Eindrücke von der Atmosphäre, der Erkundung des Dorfes und den Begegnungen mit den Geistern bekommt.

