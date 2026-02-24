FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Entsteht dank Fan‑Druck

Fatal Frame II: Crimson Butterfly kehrt als Remake zurück – und laut den beiden Direktoren Makoto‑Shibata und Hidehiko‑Nakajima ist das vor allem der Community zu verdanken.
Im Gespräch mit GamesRadar erklären sie, warum gerade dieser Teil neu aufgelegt wird und wie viel Sorgfalt in die Neuinterpretation der Charaktere geflossen ist.
Die Entwickler berichten, dass die jüngsten Remaster – darunter Mask of the Lunar Eclipse und Maiden of Black Water – eine klare Reaktion ausgelöst haben: Viele Fans baten explizit um ein Remake von Crimson Butterfly.
Shibata und Nakajima sagen dazu: „Als wir die letzten Remaster veröffentlichten, erhielten wir viele Anfragen von Fans, die sich speziell Fatal Frame 2: Crimson Butterfly wünschten.“
Das sei der Hauptgrund gewesen, das Projekt zu starten.
Die beiden betonen, dass sie bei der Gestaltung der Protagonisten Mio und Mayu besonders sorgfältig vorgegangen sind – vor allem bei den Outfits. Ihr Ziel war es, die Farbgebung und Bildsprache des Originals zu bewahren, gleichzeitig aber Kleidung zu entwerfen, die heute nicht deplatziert wirkt.
Sie erklären: „Wir haben die Kostüme mit Blick auf das ursprüngliche Farbbild entworfen, aber so, dass sie auch heute natürlich wirken.“
Im Foto‑Modus können Spieler diese Details genau betrachten – inklusive der überarbeiteten Texturen und Materialqualitäten.
Das Remake soll damit nicht nur nostalgische Fans abholen, sondern auch neue Spieler ansprechen, die Crimson Butterfly erstmals erleben.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Klingt doch gut für mich als Neuling des Spiels.
Ich bin Neuling in der Reihe und bin durchaus interessiert dran.
Die reihe war schon immer gut, hat aber anders als viele vermuten kein Action Gameplay.
Man schiest Fotos von den Geistern bis ihre HP auf 0 sind.
Es gibt keine Schwerter, Knarren oder ähnliches.
Wenn man sich drauf einlässt macht es aber richtig Spaß und wird später auch echt fordernd.
Die Atmosphäre war auch immer Top.
Ich mag sowas. Gab im Game Pass mal ein Pixel-Art Spiel wo es auch darum ging Fotos zu machen, weiß den Namen nicht mehr. Hab das Spiel total gefeiert. Ich bin allgemein recht offen was Genres und verschiedene Art von Gameplay angeht. Außer Soulslike, ist immer noch nicht meins🤣
Aber danke auf jeden Fall für deine Eindrücke. Atmosphäre ist mir sehr wichtig. Und das ist auch schon mal ein Pluspunkt👍
Teil 2 ist auch einfach der mit Abstand beste Teil der Reihe.
Ich bin aber Froh das überhaupt Neuauflagen gekommen sind. Teil 5 gab es nur für die Wii U und Teil 4 gabs nur in Japan für die Wii und man bezahlt Mondpreise für die Disc.
Falls Teil 1 und 3 keine Neuauflage bekommen wäre es zwar schade, aber an die kommt man noch halbwegs ran.
Weiß noch nicht ich warte erstmal ab aber könnte ganz interessant werden
Hab das 2er Remake (ja ist nicht das erste Remake 😂) für wii noch, hab auch 4 und 5 für xsx (der Rest is ja leider nur Ps (1 und 3).
5 fand ich super grad wegen der Urbanen Legende der langen Frau, die fand ich creepie aber 2 ist def. der beste der Reihe. Soviele unangehme Orte, Momente und Geister 👍 das und Phasmo sind die 2 besten Geister Horror games die ich je zockte. 5 war aber auch sehr gut, 4 war lame 😂.
Fun fact: Teil 1, die location bzw das Haus handelt von einem echten haunted Place in Japan wo es spuken soll.