FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Entsteht dank Fan‑Druck

„Die Fans wollten genau dieses Spiel“ – Crimson Butterfly kehrt als Remake zurück, mit modernisierten Designs und Foto‑Modus‑Details.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly kehrt als Remake zurück – und laut den beiden Direktoren Makoto‑Shibata und Hidehiko‑Nakajima ist das vor allem der Community zu verdanken.

Im Gespräch mit GamesRadar erklären sie, warum gerade dieser Teil neu aufgelegt wird und wie viel Sorgfalt in die Neuinterpretation der Charaktere geflossen ist.

Die Entwickler berichten, dass die jüngsten Remaster – darunter Mask of the Lunar Eclipse und Maiden of Black Water – eine klare Reaktion ausgelöst haben: Viele Fans baten explizit um ein Remake von Crimson Butterfly.

Shibata und Nakajima sagen dazu: „Als wir die letzten Remaster veröffentlichten, erhielten wir viele Anfragen von Fans, die sich speziell Fatal Frame 2: Crimson Butterfly wünschten.“

Das sei der Hauptgrund gewesen, das Projekt zu starten.

Die beiden betonen, dass sie bei der Gestaltung der Protagonisten Mio und Mayu besonders sorgfältig vorgegangen sind – vor allem bei den Outfits. Ihr Ziel war es, die Farbgebung und Bildsprache des Originals zu bewahren, gleichzeitig aber Kleidung zu entwerfen, die heute nicht deplatziert wirkt.

Sie erklären: „Wir haben die Kostüme mit Blick auf das ursprüngliche Farbbild entworfen, aber so, dass sie auch heute natürlich wirken.“

Im Foto‑Modus können Spieler diese Details genau betrachten – inklusive der überarbeiteten Texturen und Materialqualitäten.

Das Remake soll damit nicht nur nostalgische Fans abholen, sondern auch neue Spieler ansprechen, die Crimson Butterfly erstmals erleben.