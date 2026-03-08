FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Grafik und Performance schwächelt auf allen Konsolen

Fatal Frame II Remake schwächelt auf allen Konsolen, Switch 2 liegt leicht zurück.

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE zeigt im Grafikvergleich Unterschiede zwischen PS5, Xbox Series und Nintendo Switch 2.

Ein neuer Grafikvergleich zu Fatal Frame II Remake zeigt die technische Umsetzung auf PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S und Nintendo Switch 2. Das Spiel nutzt auf allen Plattformen denselben Anzeigemodus.

Die Zielbildrate liegt bei 30 Bildern pro Sekunde, erreicht jedoch nicht durchgehend stabile Werte. Auf sämtlichen Konsolen treten laut Vergleich kleinere Schwankungen bei der Performance auf.

Bei der visuellen Darstellung zeigen sich ebenfalls Unterschiede zwischen den Versionen. Besonders auf Xbox Series S und Nintendo Switch 2 sind erwartbare Abstriche erkennbar. In diesem Vergleich fällt die Switch 2 Version etwas stärker zurück, vor allem bei Vegetation und Schatten.

Trotz dieser Differenzen wird die Gesamtoptik des Remakes als sehr hochwertig beschrieben. Gleichzeitig zeigen die Messungen, dass die Performance auf allen Plattformen noch Verbesserungspotenzial besitzt.