FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Grafik und Performance schwächelt auf allen Konsolen

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE zeigt im Grafikvergleich Unterschiede zwischen PS5, Xbox Series und Nintendo Switch 2.
Ein neuer Grafikvergleich zu Fatal Frame II Remake zeigt die technische Umsetzung auf PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S und Nintendo Switch 2. Das Spiel nutzt auf allen Plattformen denselben Anzeigemodus.
Die Zielbildrate liegt bei 30 Bildern pro Sekunde, erreicht jedoch nicht durchgehend stabile Werte. Auf sämtlichen Konsolen treten laut Vergleich kleinere Schwankungen bei der Performance auf.
Bei der visuellen Darstellung zeigen sich ebenfalls Unterschiede zwischen den Versionen. Besonders auf Xbox Series S und Nintendo Switch 2 sind erwartbare Abstriche erkennbar. In diesem Vergleich fällt die Switch 2 Version etwas stärker zurück, vor allem bei Vegetation und Schatten.
Trotz dieser Differenzen wird die Gesamtoptik des Remakes als sehr hochwertig beschrieben. Gleichzeitig zeigen die Messungen, dass die Performance auf allen Plattformen noch Verbesserungspotenzial besitzt.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht echt verbesserungswürdig aus, mal abwarten wann erste Patches kommen.
Ich bin da denke mal raus das mit der Kamera ist nicht wirklich meins 😅
Schon gelesen… Echt bedauerlich.
Die OG Xbox Version war ein Vorzeige-Horror Game
Fatal frame… performance Probleme…
Der Name ist wohl Programm. 😬
Schade, war damals echt n Knaller für mich. Project zero 1+2
Hochskaliert von 1080p und dann nur 30 fps, was haben die Entwickler getrieben?
30fps in nem Horror Spiel sind ok für mich. Bei mir wirdms die Switch 2 Version.