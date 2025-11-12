FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Release-Termin enthüllt, Details zu Gameplay und Grafik

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE wird im März 2026 mit diesen Verbesserungen bei Grafik und Gameplay erscheinen.

KOEI TECMO und Entwickler Team NINJA haben angekündigt, dass FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE, das bevorstehende Remake des klassischen japanischen Horror-Adventure-Spiels, am 12. März 2026 weltweit für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Windows-PCs über Steam erscheinen wird.

Um den Start der Vorbestellungen zu feiern, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, zusammen mit neuen Infos zu den grafischen Verbesserungen und Gameplay-Features, die die Fans erwarten.

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE ist ein vollständiges Remake des zweiten Teils der FATAL FRAME (PROJECT ZERO)-Reihe, der ursprünglich 2003 veröffentlicht wurde.

Der Titel wurde komplett überarbeitet, um ein packendes Erlebnis zu bieten, das dank verbesserter Grafik-, Sound- und Steuerungselemente eine wunderschöne Wiedergeburt erfahren hat.

Die grafischen Verbesserungen bieten einen höheren Detailgrad mit verfeinerten Texturen, markanter Beleuchtung und Schattenkontrasten, die eine eindringlichere und realistischere Atmosphäre als je zuvor erzeugen.

Der Sound wurde überarbeitet und bietet einen räumlichen Klang, der die Spieler tief in das Geschehen eintauchen lässt und ihnen ein authentischeres Erlebnis ermöglicht.

Sie werden nicht nur die Anwesenheit von Geistern intensiver hören und spüren, sondern die Gespenster erscheinen auch dann, wenn sie am wenigsten erwartet werden, z. B. wenn sie versuchen, die Hände des Protagonisten zu ergreifen, wenn er nach einem Gegenstand greift oder im Schatten wartet.

Die Spieler müssen schnell reagieren, um diesen Angriffen zu entgehen. Wenn sie das nicht tun, erleiden sie Willenskraftschaden, was direkt zu einem intensiven Kampf führt.

Die Spielmechanik der Camera Obscura, ein Markenzeichen der FATAL FRAME-Reihe, wurde ebenfalls überarbeitet, um ein intensiveres und reichhaltigeres Erlebnis im Kampf und bei der Erkundung zu bieten.

Weiterhin ist es möglich Wraiths anzugreifen, indem sie Fotos machen, aber wenn sie es schaffen, den Fokuspunkt auf ihr Ziel auszurichten, richten sie mehr Schaden an. Übersteigt der angerichtete Schaden einen bestimmten Schwellenwert, können die Spieler den Zustand „Auslöser-Chance“ aktivieren, in dem sie mit einem einzigen Bild innerhalb eines kurzen Zeitraums erheblichen Schaden anrichten können – daher ist es für Fans entscheidend, präzise zu sein und den Zeitpunkt ihres Schusses perfekt zu wählen.

Die Spieler können einen Fatal Frame auslösen, indem sie im perfekten Moment einen Schuss abgeben, der ihren Gegner unterbricht und betäubt. Wenn Fans es schaffen, einen Fatal Frame während eines Shutter Chance-Status auszulösen, aktivieren sie eine Fatal Time, ein begrenztes Zeitfenster, das es ihnen erlaubt, mehrere Schüsse in schneller Folge abzugeben, um erheblichen Schaden anzurichten.

Um die Geister zu bekämpfen, die in den Schatten des Minakami-Dorfes lauern, können sich die Spieler auf die neuen Camera Obscura-Funktionen wie Fokus, Zoom und Filter verlassen. Indem sie die Fokuspunkte auf dem Bildschirm aufleuchten lassen, fokussieren die Spieler ihr Ziel und fügen den Geistern mehr Schaden zu, wenn sie es schaffen, mehr Fokuspunkte aufzuleuchten.

Mit der Zoomfunktion können sie einen Geist aus der Ferne angreifen, während sie in Deckung gehen und unentdeckt bleiben, und sie können auch mehrere Ziele auf einmal angreifen, indem sie herauszoomen. Der Zoom der Camera Obscura wird den Spieler auch bei der Erkundung helfen, da sie bestimmte Objekte fotografieren können.

Schließlich helfen die Filter den Spielern dabei, die Geheimnisse um sie herum zu lüften, indem sie je nach Situation oder Wraith, dem sie begegnen, die Filter wechseln. Unter den verschiedenen Filtern, die sie verwenden können, ermöglicht es ihnen der Paraceptual Filter, ihre Schussdistanz im Kampf zu erhöhen und bei der Erkundung vergangene Handlungen mithilfe der Erinnerungsreste zu reproduzieren.

Zusätzlich zu diesen neuen Mechaniken wird FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE neue Gameplay-Features einführen, wie z. B. die Möglichkeit, Mayus Hand zu halten, die die Gesundheit und Willenskraft der Spieler wiederherstellt.

Wenn Mayu jedoch in Gefahr ist, kann sie stolpern und fallen und braucht dann Mios Hilfe, um wieder aufzustehen. Die Spieler können auch Charms sammeln, die sie ausrüsten können, um von verschiedenen Effekten zu profitieren. Durch das Erweitern der Charms-Bag erhöht sich die Anzahl der Charms, die sie ausrüsten können.

Fans können jetzt die Digital Deluxe Edition vorbestellen, die das Basisspiel, den digitalen Soundtrack und das digitale Artbook sowie das Digital Deluxe Bonus Set mit dem Deluxe Charm und den Kostümen für Mio und Mayu enthält. Ein Digital Deluxe Upgrade ist auch separat erhältlich.

Spieler, die eine physische oder digitale Version des Spiels vor dem 25. März 2026 kaufen, erhalten die folgenden Frühkaufboni: Wraith-Anhänger, Pfingstrosen-Haarschmuck (rot) / Pfingstrosen-Haarschmuck (blau), und Kimono (rot) / Kimono (schwarz).

Spieler, die das Spiel vor dem 12. März 2026 digital vorbestellen, erhalten als Bonus den Geist-Anhänger, Katzenohren (Weiß) / Katzenohren (Schwarz) sowie die Kostüme Crimson Butterfly – Mio (Original) / Crimson Butterfly – Mayu (Original), die von Outfits aus dem Originalspiel inspiriert sind.