FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Silent Hill f Kollaboration jetzt verfügbar

Ein Hauch von stiller Unruhe legt sich über die Welt von FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE, denn eine neue Zusammenarbeit bringt frischen Schrecken in das klassische Horror-Erlebnis. Mit dem neuen, kostenlosen DLC wird die düstere Atmosphäre um Inhalte aus dem kommenden Silent Hill f erweitert und sorgt für zusätzliche visuelle wie spielerische Akzente.

Die Kooperation zwischen KOEI TECMO, Team NINJA und KONAMI bringt ikonische Elemente aus dem neuesten Teil der bekannten Horrorreihe ins Spiel. Dazu gehören unter anderem die Schuluniform von Shimizu Hinako sowie eine charakteristische Fuchsmaske. Während die Uniform von Mio getragen werden kann, steht die Maske beiden Schwestern Mio und Mayu zur Verfügung. D

iese kosmetischen Inhalte verleihen dem Spiel eine zusätzliche Ebene aus stilistischer Verbindung und subtiler Bedrohung.

Das Remake selbst basiert auf dem ursprünglich im Jahr 2003 veröffentlichten Klassiker und wurde umfassend überarbeitet. Neben modernisierter Grafik mit detaillierten Texturen sowie verbesserten Licht- und Schatteneffekten sorgt insbesondere das überarbeitete Sounddesign für eine deutlich intensivere Atmosphäre.

Die räumliche Klangdarstellung verstärkt das Gefühl von Isolation und Spannung, während die Spieler tiefer in die Welt von Minakami Village eintauchen.

Im Zentrum der Handlung steht die Geschichte der Zwillinge Mio und Mayu Amakura, die einer geheimnisvollen roten Schmetterlingsspur folgen und in ein Dorf geraten, das von endloser Dunkelheit geprägt ist. Dort werden sie getrennt, und Mio begibt sich allein auf die Suche nach ihrer Schwester. Ausgestattet mit der Camera Obscura stellt sie sich den geisterhaften Erscheinungen, die in der Finsternis lauern.

Die Camera Obscura, ein zentrales Element der Reihe, wurde im Remake weiterentwickelt und bietet nun zusätzliche Funktionen wie Zoom, Fokus und Filteroptionen. Neue Spezialaufnahmen ermöglichen es, Gegner effektiver zu bekämpfen und die Bedrohung durch die übernatürlichen Wesen gezielter zu neutralisieren.

Neben der kostenlosen Erweiterung stehen auch zusätzliche Inhalte zur Verfügung. Eine Digital Deluxe Edition bietet das Hauptspiel in Kombination mit einem digitalen Soundtrack, einem Artbook sowie weiteren Bonusinhalten inklusive zusätzlicher Kostüme und eines besonderen Talismans.