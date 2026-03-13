FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Vollständiges Remake des zweiten Spiels der Reihe

KOEI TECMO Europe und Entwickler Team NINJA fordern mit der weltweiten Veröffentlichung von FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE alle Fans von japanischem Horror dazu auf, das Dorf Minakami zu betreten.

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE ist ein vollständiges Remake des zweiten Spiels der Reihe FATAL FRAME (Project Zero), das 2003 unter dem Titel FATAL FRAME/Project Zero II: Crimson Butterfly für PlayStation 2 erschien und eins der am meisten gefeierten Spiele des Franchise ist.

Das Spiel wurde komplett überarbeitet und bietet dank verbesserter Grafik und Ton ein fesselnderes Erlebnis. Grafische Verbesserungen wie beispielsweise verfeinerte Texturen und eindrucksvolle Licht-Schatten-Kontraste schaffen eine Atmosphäre, die eindringlicher und realistischer ist als je zuvor.

Durch räumliches Audio tauchen die Spieler tiefer in die Action ein, sodass ihnen eine unheimlichere und realistischere Erfahrung als je zuvor geboten wird.

Im Spiel folgen die Spieler den Zwillingsschwestern Mio und Mayu Amakura, wie diese sich, geleitet von einem roten Schmetterling, in ein geheimnisvolles Dorf wagen. Im Dorf Minakami, einem Ort endloser Nacht, wird Mio von ihrer Schwester getrennt und muss sie suchen, damit sie entkommen können. Ihre einzige Waffe ist die Camera Obscura – ein Gerät, das das Unmögliche einfängt und Nachtmahre versiegelt, die in der Dunkelheit lauern.

Die Camera Obscura, das spezielle Feature der FATAL-FRAME-Reihe, wurde verbessert, um ein intensiveres und umfassenderes Erleben von Kämpfen und Erkundungen zu ermöglichen. Die Spieler können nicht nur Nachtmahre angreifen, indem sie Fotos schießen, sondern sie haben auch Zugriff auf neue Funktionen wie Fokus, Zoom und Filter sowie Spezialfotos, mit denen sie erheblichen Schaden verursachen und Geister vertreiben können.

Während Fans tiefer in das Geheimnis des von Geistern heimgesuchten Dorfs vordringen, werden sie neue Orte wie den Schattenhügel und die von Kerzen erleuchtete Halle des Eikadotempels erkunden. Sie können dabei dank des brandneuen Endes mit dem von Tsuki Amano komponierten Lied „Utsushie“ und den neuen Nebengeschichten auch mehr über die Geschichte von Crimson Butterfly erfahren.

Zu den neuen Funktionen zählt auch, dass die Spieler jetzt Mayus Hand halten können, was die Schwestern näher als je zuvor zusammenbringt, während sowohl Gesundheit als auch Geisterkraft regeneriert werden. Fans können auch Anhänger sammeln und ausrüsten, um so verschiedene Effekte zu erhalten, und die im Dorf Minakami verstreuten Zwillingspuppen läutern, indem sie sie fotografieren. So verdienen sie Punkte, die sie gegen Gegenstände tauschen können.

Für Spieler, die den Anfang erkunden wollen, bevor sie die Wahrheit aufdecken, ist eine kostenlose Demo von FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE auf allen Plattformen verfügbar. Die Spieler dringen in ein verlassenes Haus vor, geleitet von einem roten Schmetterling. Dort müssen sie schreckenerregende Begegnungen mit den Nachtmahren überstehen, wobei sie nur mit der neu ausgerüsteten Camera Obscura bewaffnet sind. Spielstände können in die Vollversion übertragen werden. Mehr Details über die Demo sind auf der offiziellen Website zu finden.

Fans können jetzt die Digitale Luxus-Edition kaufen. Diese enthält das Grundspiel, den Digitalen Soundtrack, das Digital Artbook und das Digitale Luxus-Bonus-Set mit dem Luxusanhänger und Kostümen für Mio und Mayu.

Ein Digitales Luxus-Upgrade ist auch separat erhältlich. Spieler, die vor dem 25. März 2026 eine physische oder digitale Version des Spiels kaufen, erhalten die folgenden Frühkauf-Boni: Grollanhänger, Pfingstrosenhaarschmuck (rot)/Pfingstrosenhaarschmuck (blau) und Kimono (rot)/Kimono (schwarz).

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE (Amazon) jetzt auf PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Windows PC (über Steam) verfügbar. Das Spiel bietet eine japanische und englische Sprachausgabe sowie Texte in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Japanisch.

Das Spiel ist jetzt auf PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Windows PC (über Steam) verfügbar. Zur Feier wurde ein gruseliger Trailer veröffentlicht, der die Arbeit am Remake des beliebten Spiels hervorhebt.