FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Wenn Schatten flüstern und Geister erwachen

Koei Tecmo bringt mit dem Remake von Fatal Frame II: Crimson Butterfly einen legendären Horror-Klassiker zurück – düsterer, intensiver und technisch aufbereitet.
Die überarbeitete Version erscheint Anfang 2026 und verspricht ein packendes Survival-Horror-Erlebnis, das sowohl Fans der Reihe als auch neue Spieler in seinen Bann ziehen dürfte.
Serien-Schöpfer Makoto Shibata hebt in einem neuen Video die grafischen und akustischen Verbesserungen hervor, die das beklemmende Gefühl des verfluchten Dorfes noch eindringlicher machen.
Auch die ikonische Camera Obscura wurde weiterentwickelt und bietet neue Action-Elemente, mit denen sich die geisterhaften Gegner effektiver bekämpfen lassen.
War eines meiner Highlights des Xbox Broadcasts aus der Tokyo Game Show. Kenne die Reihe nicht. Aber im Video sagte der Entwickler die Teile stehen mit ihren Geschichten alle für sich. Werde ich mir kaufen🙂
Teil 2 ist der beste der Project Zero/ Fatal Frame Reihe.
Ach das gehört zu Project Zero dazu? Wusste ich nicht, kenne ich aus dem Xbox Store. Habe ich sogar in der Wunschliste drin🤣🤣🤣
Danke für die Info. Wie hängen die zusammen? Na wenn Teil 2 der beste ist mache ich mit meinem Kauf nichts falsches🙂
Ist wie bei Resident Evil das in Japan Biohazard heißt, einfach nur ein anderer Name, aber das selbe Spiel.
Ach interessant, das wusste ich auch nicht. Danke für die Info.
Ist einfach dieselbe Reihe. Hatte nur lange Zeit je nach Region einen unterschiedlichen Namen.
Edit: oh, da war jemand schneller. ^^
Trotzdem auch dir danke. Habe heute wieder was gelernt. Wie mein Vater immer sagt, das ganze Leben ist eine Lehre, man lernt immer dazu🤣🤣🤣
Freue mich schon sehr drauf, das Spiel mal nachzuholen.
Als Horror-Fan geht einem gerade echt nicht das Futter aus. ^^
Werde ich weiter beobachten, macht einen guten Eindruck.