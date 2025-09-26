FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: Wenn Schatten flüstern und Geister erwachen

Nächstes Jahr erwacht der Horror-Klassiker Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake visuell und akustisch zu neuem Leben.

Koei Tecmo bringt mit dem Remake von Fatal Frame II: Crimson Butterfly einen legendären Horror-Klassiker zurück – düsterer, intensiver und technisch aufbereitet.

Die überarbeitete Version erscheint Anfang 2026 und verspricht ein packendes Survival-Horror-Erlebnis, das sowohl Fans der Reihe als auch neue Spieler in seinen Bann ziehen dürfte.

Serien-Schöpfer Makoto Shibata hebt in einem neuen Video die grafischen und akustischen Verbesserungen hervor, die das beklemmende Gefühl des verfluchten Dorfes noch eindringlicher machen.

Auch die ikonische Camera Obscura wurde weiterentwickelt und bietet neue Action-Elemente, mit denen sich die geisterhaften Gegner effektiver bekämpfen lassen.