Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse: Gruseliger Launch-Trailer zur Veröffentlichung

Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis ist ab heute verfügbar. Das Spiel gibt es in zwei Versionen. Dazu gibt es hier den gruseligen Launch-Trailer zu sehen.

KOEI TECMO Europe freut sich heute bekannt zu geben, dass der remasterte Klassiker Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse ab sofort digital für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Windows PC über Steam erhältlich ist.

Das Originalspiel, das 2008 exklusiv in Japan für Nintendo Wii veröffentlicht wurde, ist seit über einem Jahrzehnt eines der am meisten nachgefragten Remaster von KOEI TECMO, und dies markiert das erste Mal, dass PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse nicht nur in Europa, sondern auf mehreren Konsolen und PC spielbar ist.

Der gruselige Launch-Trailer:

PROJECT ZERO: Die Maske der Mondfinsternis spielt zehn Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden von fünf Mädchen während eines Mondlicht-Festivals auf der Insel Rogetsu im Süden Japans.

Alle Mädchen wurden zwar letztlich gerettet, aber sie haben ihre Erinnerung verloren und können sich nur wage an eine Melodie und eine scheinbar besessene Frau mit Maske, die im Mondlicht tanzte, erinnern.

Doch als zwei der Mädchen zehn Jahre später tot aufgefunden werden, kehren die verbleibenden drei Teenager Ruka Minazuki, Misaki Aso und Madoka Tsukimori auf die schauerliche Insel zurück, um das Rätsel dieser Todesfälle zu lösen und gleichzeitig die Geheimnisse der Erinnerungen zu entschlüsseln, die sie hinterlassen haben.

Während die Mädchen die westlichen Villen und verlassenen Krankenhäuser der Insel Rogetsu erkunden, müssen sie sich auf das Mondlicht und eine schwache Taschenlampe verlassen, um Hinweise zu finden.

Die Geschichte wird durch das Entdecken von Relikten wie alte Zeitungsartikel und Notizen vorangetrieben, die den Mädchen dabei helfen, die geheime Vergangenheit der Insel aufzudecken. Während des Erkundens werden die Mädchen auch mit einer Reihe von Geistern konfrontiert. Sie werden einen PROJECT ZERO Klassiker benutzen müssen, die Camera Obscura. Sie verscheucht rachsüchtige Geister und nimmt ihnen ihre Kraft, wenn sie fotografiert werden.

Im Laufe des Spiels müssen die Mädchen stärkere Objektiven und verschiedene Filme ausstatten, um die stärksten Geister zu fangen. Sie können die Kamera auch dazu benutzen „Dinge, die nicht gesehen werden können“ zu enthüllen, um die Hinweise zu finden, die sie benötigen, um sich an ihre dunkle Vergangenheit zu erinnern. Später im Spiel werden Spieler auch die Möglichkeit haben, eine Geistertaschenlampe zu verwenden, ein außergewöhnliches Gerät, das in einem Geisterstein gespeichertes Mondlicht verwendet, um Geister zu bändigen.

Das Remaster-Spiel beinhaltet auch einen neuen Fotomodus und neue, veränderte Kostüme. Die Grafik wurde verbessert und beinhaltet das verbesserte Rendering von Schatten und Licht und bietet so eine immersivere und furchteinflößendere Erfahrung. Zusätzlich wurden In-Game Filme und Charaktere aufpoliert, um eine Geschichte zu erschaffen, die erzählerisch sowie ästhetisch glänzt, in der die drei Mädchen versuchen, ihre Vergangenheit aufzudecken, ohne wieder zu Opfern zu werden.

Neben der Standardversion gibt es auch eine PROJECT ZERO: Die Maske der Mondfinsternis Digitale Deluxe Edition des Spiels. Diese beinhaltet das Kostümset „Nachtbankett auf der Insel Rogetsu“, und ein digitales Artbook (mit Original Soundtrack). Zusätzlich gibt es ein PROJECT ZERO: Die Maske der Mondfinsternis Digital Deluxe Upgrade Pack mit denselben Inhalten wie die Digital Deluxe Edition, aber ohne das Basisspiel, zu kaufen.

Mit jedem Kauf einer digitalen Kopie des Spiels bis einschließlich 22.03.2023, gibt es die Möglichkeit, den Bonus für einen Kauf direkt nach Veröffentlichung herunterzuladen: Exklusives Ruka Kostüm „Marie Rose Outfit“ von der DEAD OR ALIVE-Serie.

Es wird sogar ein spezielles Bonus-Kostüm geben für diejenigen Fans, die schon PROJECT ZERO: PRIESTERIN DES SCHWARZEN WASSERS gespielt haben. Spiele PROJECT ZERO: Die Maske der Mondfinsternis auf dem gleichen Gerät, auf dem auch die Speicherdaten von PROJECT ZERO: PRIESTERIN DES SCHWARZEN WASSERS gespeichert sind, um den Speicherdaten-Bonus „Camera-Obscura-Hut“ zu erhalten.

Das Kostümset „Nachtbankett auf der Insel Rogetsu“ beinhaltet drei Badeanzüge, zwei chinesische Kleider, zwei Pyjama Kostüme, und sechs Zubehöre, exklusiv für Ruka, Misaki und/oder Choshiro.