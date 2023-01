Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse: Marie Rose Outfit für Vorbesteller präsentiert

Koei Tecmo zeigt das „Marie Rose Outfit“, welches Vorbesteller von Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse erhalten.

Vorbesteller von Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse (in Deutschland PROJECT ZERO: Die Maske der Mondfinsternis) erhalten das aus der Dead or Alive-Serie bekannte „Marie Rose Outfit“ für Ruka.

Bislang sind Vorbestellungen jedoch noch nicht möglich. Koei Tecmo präsentierte nur als kleinen Vorgeschmack das Design des Outifts:

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse erscheint am 9. März 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Die Veröffentlichung erfolgt ausschließlich digital.