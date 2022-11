Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse: Remaster erscheint im März 2023

Mit Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse erscheint ein weiteres Remaster für Xbox, PlayStation, Switch und PC.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse erscheint am 23. März 2023. Dies hat KOEI TECMO offiziell bekannt gegeben. Im Spiel seid ihr mit einer alten Kamera ausgerüstet. Dieser Fotoapparat hat die Fähigkeit, rachsüchtige Geister zu vertreiben und ihre Macht zu versiegeln, indem ihr sie fotografiert.

Im Fotomodus könnt ihr dazu Charaktere und Geister frei platzieren und so gespenstische Erinnerungen festhalten.