Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse: Story-Trailer stellt Vorbestellerboni vor

Der neu veröffentlichte Story-Trailer zu Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse stellt die Digital Deluxe Edition sowie die Vorbestellerboni des Survival-Horror-Remasters vor.

Das am 9. März 2023 digital für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 Nintendo Switch und PC erscheinende Survival-Horrorspiel Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse schickt Spieler, bewaffnet mit einer Kamera, auf Geisterjagd.

Der neu veröffentlichte Story-Trailer verschafft nun einige Einblicke in die Geschichte sowie Rätsel und spielerische Elemente des Remasters. Obendrein gibt es eine Vorschau auf neue und überarbeitete Outfits, den Fotomodus und die verschiedene Boni für Vorbesteller sowie Käufer der Digital Deluxe Edition.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse Digital Deluxe Edition

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse Basisspiel

Rogetsu Isle Dinner Party Costume Set

Digitales Artbook mit Original Soundtrack

Vorbestellerboni Digital Deluxe Edition

Ruka Limited Edition Costume „Fox Mask“ (white/red)

Misaki Limited Edition Costume „Fox Mask“ (black/scarlet)

Choshiro Limited Edition Costume „Fox Mask“ (black/blue),

Ruka Misaki and Choshiro Limited Edition Costume „Spirit Stone Flashlight Hat“

Spieler, die über einen Speicherstand von Fatal Frame: Maiden of Black Water verfügen, dürfen sich über die Kopfbedeckung „Camera Obscura Hat“ freuen. Wer Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse bis zum 22. März digital erwirbt, erhält das „Marie Rose Outfit“ für Ruka als Bonus.