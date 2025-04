FATAL FURY: City of the Wolves: Alan Walker Musik & Bus Promotion

FATAL FURY: City of the Wolves bietet Alan Walker – Mind of a Warrior als Stage Track und zeigt euch ein Video zur London & Paris Bus-Aktivierung.

In FATAL FURY: City of the Wolves (CotW) ist der Song Mind of a Warrior von Alan Walker und Sorana als Stage Music integriert. Dieser Track begleitet die Kämpfe und unterstreicht das dynamische Gameplay mit seinem energiegeladenen Sound. Der offizielle Trailer zeigt die Verwendung des Songs im Spiel. ​

Zur Feier des Releases von CotW wurden thematisch gestaltete Busse in London und Paris eingesetzt. Diese Busse dienten als Promotion-Maßnahme und waren von April 7 bis Mai 4 in London sowie vom April 21 bis April 27 in Paris unterwegs.

Ein Video zeigt die Aktivierung und den Einsatz dieser Busse im Rahmen der Kampagne: ​