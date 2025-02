Fatal Fury: City of the Wolves: Alle DLC-Charaktere enthüllt

Alle fünf DLC-Charaktere im Season Pass 1 von FATAL FURY: City of the Wolves vorgestellt; Kain R. Heinlein gesellt sich auch hinzu.

Auf der Fighting Game-Show Evo Awards, die soeben zum ersten Mal in LA stattfand, hat SNK einige Neuigkeiten zum kommenden Spiel FATAL FURY: City of the Wolves bekannt gegeben: Der idealistische junge Kämpfer Kain R. Heinlein wird von Anfang an mit dabei sein.

Zudem steht nun der Roster der ersten fünf DLC-Charaktere des Season Pass 1 fest. Auch alle spielbaren Figuren aus dem Open Beta Teast sind nun bekannt. Das Fighting-Game erscheint am 24. April 2025.

Mit dem Season Pass 1 begeben sich Street Fighters Ken und Chun-Li, Fatal Furys Andy Bogard und Joe Higashi, sowie Art of Fightings Mr. Big in die Straßen von South Town in 2025 und 2026. Jeder dieser DLC-Charaktere ist in der Special Edition erhältlich, die das Hauptspiel mit dem Season Pass 1 verbindet und ab sofort vorbestellt werden kann.

Derzeit ist es nicht geplant, das Hauptspiel und den Season Pass 1 einzeln anzubieten.

Season Pass 1-Ankündigungs-Trailer:

Vom 20. Bis 24. Februar findet ein Open Beta Test statt, der das Online-Erlebnis verbessern soll. Spieler haben die Wahl zwischen acht Kämpfern, darunter Kain R. Heinlein—der Boss des Vorgängertitels GAROU: MARK OF THE WOLVES— und zum ersten Mal B. Jenet.

FATAL FURY: City of the Wolves zeichnet sich durch einen einzigartigen Artstyle aus, ein innovatives REV-System, das die Spannung steigert, und zwei unterschiedliche Steuerungssysteme, die Neulinge und Veteranen gleichermaßen begeistern.

Spieler können bereits vor der Veröffentlichung am 24. April einen Vorgeschmack auf die Action erhalten – PlayStation®Plus- oder Xbox Game Pass Core/Ultimate-Abonnement sind nicht erforderlich.

Open Beta Test Trailer:

Ein junger Idealist mit Ambitionen. Nachdem er sich bereits durch zahlreiche feindliche Organisationen in South Town geprügelt hat, macht Kain eine beunruhigende Entdeckung: Seine ältere Schwester Marie wird von einer der Organisationen gefangen gehalten.

Kain weiß, dass seine Willenskraft allein ihm in dieser Situation nicht helfen wird und tut sich mit Rock Howard zusammen, um sie zu befreien. Ein Schicksalschlag, ein Zukunftstraum – Kain wendet sich entschlossen dem KOF-turnier zu, um Marie zu retten.

Kain wird von Anfang an als spielbarer Charakter in FATAL FURY: City of the Wolves dabei sein.

Charakter-Trailer:

Das DLC-Outfit “FATAL FURY 2: TERRY” ist erhältlich als Bonus für diejenigen, die die digitale Version des Spiels vor dem 23. April 2025 kaufen. Für Käufer der physischen Version liegt das Outfit via Produktcode bei.

Der Code ist nur mit Internetverbindung und bis zum spezifizierten Termin einlösbar. Das Bonus-Outfit wird womöglich in der Zukunft als kaufbares DLC erhältlich sein.