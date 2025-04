FATAL FURY: City of the Wolves: B. Jenet im Charakterfokus

In einem neuen Video stellt SNK B. Jenet vor – eine der Kämpferinnen in FATAL FURY: City of the Wolves, das am 24. April erscheint. Ihr könnt schon am 21. April loslegen, wenn ihr euch die digitale Version vorab sichert.

Im Charakter-Breakdown zeigt B. Jenet ihre elegante, aber schlagkräftige Kampfweise. Mit schnellen Bewegungen, raffinierten Kombos und einem unverwechselbaren Stil bringt sie Schwung in den Ring. Perfekt für alle, die eine trickreiche und flinke Kämpferin suchen.

Also, nehmt euch ein paar Notizen – B. Jenet könnte eure neue Favoritin werden, oder?