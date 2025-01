Fatal Fury: City of the Wolves: B. Jenet, Vox Reaper und Kevin Rian vorgestellt

In drei neuen Video werden euch B. Jenet, Vox Reaper und Kevin Rian vorgestellt.

SNK hat neue Videos zu Fatal Fury: City of the Wolves veröffentlicht. Dabei prügeln sich B. Jenet, Vox Reaper und Kevin Rian in den jeweiligen Charakter-Vorstellungen.

Die Videos könnt ihr euch hier anschauen: