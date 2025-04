FATAL FURY: City of the Wolves: Charackter-Breakdown mit Griffon und ein Bonus

FATAL FURY: City of the Wolves präsentiert euch heute Griffon in einem neuen Charakter-Breakdown-Video. Dazu gibt es ein Boxing-Match-Video aus London als Bonus für euch.

Am 24. April 2025 erscheint Fatal Fury: City of the Wolves, und mit dabei ist der legendäre Wrestler Tizoc, auch bekannt als The Griffon.

Im offiziellen Charakter-Trailer zeigt SNK, wie Tizoc mit seinen kraftvollen Würfen und weitreichenden Schlägen das Kampfgeschehen dominiert.

Sein Stil kombiniert klassische Wrestling-Techniken mit beeindruckender Reichweite und Kontrolle über das Spielfeld. Der Trailer gibt euch einen detaillierten Einblick in seine Spezialangriffe und Combos, die sowohl für Veteranen als auch für Neueinsteiger interessant sein sollten.​