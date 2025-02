Fatal Fury: City of the Wolves: Charakter-Trailer stellt Kain R. Heinlein vor

Ein neuer Charakter-Trailer zu Fatal Fury: City of the Wolves stellt Kain R. Heinlein vor.

Fatal Fury: City of the Wolves präsentiert einen Charakter-Trailer zu Kain R. Heinlein.

Kain R. Heinlein, bekannt als Endgegner aus Garou: Mark of the Wolves, kehrt in Fatal Fury: City of the Wolves als spielbarer Charakter zurück.

In diesem neuen Titel entdeckt Kain, dass seine ältere Schwester Marie von einer feindlichen Organisation in South Town gefangen gehalten wird. Um sie zu retten, verbündet er sich mit seinem Neffen Rock Howard und nimmt am bevorstehenden King of Fighters-Turnier teil, in der Hoffnung, Marie zu befreien.