Cristiano Ronaldo kommt zu Fatal Fury: City of the Wolves.

SNK hat heute bekannt gegeben, dass der weltberühmte Fußballer Cristiano Ronaldo als Charakter in FATAL FURY: City of the Wolves auftritt. SNKs neuestes Fighting Game erscheint am 24. April 2025.

Hier gibt es den Ankündigungs-Trailer:

Die beliebte Fatal Fury-Reihe von SNK kam erstmals 1991 auf den Markt und leitete den Kampfspiel-Boom der 1990er Jahre ein, der danach die gesamte Branche erfasste.

GAROU: MARK OF THE WOLVES (erschienen 1999) ist seit einiger Zeit der letzte Teil der Reihe. Aber das wird sich jetzt ändern: 26 Jahre später kommt ein brandneues Spiel – FATAL FURY: City of the Wolves – auf den Markt.

Cristiano Ronaldo gilt als seiner der besten Fußballer aller Zeiten und hat in seiner Karriere 34 Titel gewonnen, darunter sieben Meisterschaften in England, Spanien und Italien, fünfmal die UEFA Champions League, viermal den FIFA Club World Cup, die UEFA Europameisterschaft sowie die UEFA Nations League.

Er ist außerdem der erste Spieler, der in fünf aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften ein Tor erzielt hat. Zudem hat Cristiano Ronaldo zahlreiche persönliche Auszeichnungen erhalten, darunter fünf Balon D’or-Trophäen, viermal den European Golden Shoe und zwei The Best FIFA Awards. Er hat über 900 offizielle Tore in seiner Karriere für Club und Nationalmannschaft erzielt und hält den Rekord als höchster Torschütze im Männerfußball.