FATAL FURY: City of the Wolves: DJ Salvatore Ganacci als spielbarer Charakter

Der bekannte DJ Salvatore Ganacci tritt in FATAL FURY: City of the Wolves als Charakter auf und steuert Musik bei.

SNK CORPORATION gab bekannt, dass der außergewöhnliche DJ Salvatore Ganacci als Charakter in FATAL FURY: City of the Wolves – SNKs neuestem Kampfspiel, das am 24. April 2025 erscheint – auftreten wird.

City of the Wolves wird auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Steam und im Epic Games Store erscheinen. Die physische Ausgabe des Spiels kann bei den wichtigsten Händlern vorbestellt werden.

Schaut euch den Ankündigungstrailer zu FATAL FURY: CotW × Salvatore Ganacci hier und Ganaccis Gameplay-Trailer hier an.

Zusätzlich zu seiner Rolle als Leiter der Zusammenarbeit, die 11 weltbekannte DJs in FATAL FURY: City of the Wolves bringt, wird Salvatore Ganacci nicht nur Originalmusik beisteuern, sondern auch selbst als spielbarer Charakter in den Ring steigen!

Erfahrt mehr über seine Geschichte in South Town, wo er eine Reihe von speziellen Moves einbringt!

Die Geschichte hinter dem DJ

Salvatore ist ein Künstler, der mit der Justiz zu tun hat und in South Town auf der Suche nach Inspiration ist, um sein neuestes (und hoffentlich größtes) Anime-Musikvideo fertigzustellen.

Als sein guter Freund Duck King ihm von dem bevorstehenden KOF-Turnier erzählt, beschließt Salvatore, dass ihm das den nötigen Kick geben könnte.

Mit seiner Kombination aus DJing und Kampfsport ist Salvatore ein wahrer Alleskönner: Er mischt Musik, Muskeln und Chaos, sodass selbst die stärksten Gegner von seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten verblüfft und verwirrt sind.

Über Salvatore Ganacci

Salvatore Ganacci ist ein bahnbrechender Künstler, dessen einzigartige Herangehensweise an elektronische Musik, fesselnde Performances und innovatives visuelles Storytelling ihn in der globalen Musikszene hervorgehoben haben.

Bekannt für seinen kühnen Stil, seine Kreativität und seine unorthodoxen Methoden, definiert Ganacci das Genre immer wieder neu und zieht das Publikum weltweit in seinen Bann – er ist nicht nur ein DJ, sondern eine Kraft des Sounds.