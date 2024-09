Fatal Fury: City of the Wolves: Ken und Chun-Li stürmen South Town

SNK CORPORATION gab heute bekannt, dass KEN und CHUN-LI aus Capcoms Street Fighter-Franchise in SNKs kommendem Kampfspiel FATAL FURY: City of the Wolves auftreten werden. Das Spiel soll am 24. April 2025 erscheinen, wobei die beiden World Warriors als DLC-Charaktere im Season Pass 1 enthalten sein werden.

Ken und Chun-Li aus der berühmten Fighting Game-Serie Street Fighter (Capcom) werden in FATAL FURY: City of the Wolves mitspielen. Im Gegenzug tauchen a Terry Bogard und Mai Shiranui aus Fatal Fury dafür in Street Fighter 6 auf.

Ken und Chun-Li werden als DLC-Charaktere im Season Pass 1 von FATAL FURY: City of the Wolves enthalten sein. Ken soll im Sommer 2025 erscheinen, Chun-Li folgt im Winter 2025. Weitere Details werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Die beliebte Fatal Fury-Reihe von SNK kam erstmals 1991 auf den Markt und leitete den Kampfspiel-Boom der 1990er Jahre ein, der danach die gesamte Branche erfasste. GAROU: MARK OF THE WOLVES (erschienen 1999) ist seit einiger Zeit der letzte Teil der Reihe. Aber das wird sich jetzt ändern: 26 Jahre später wird ein brandneues Spiel – FATAL FURY: City of the Wolves – auf den Markt kommen.

FATAL FURY: City of the Wolves zeichnet sich durch einen einzigartigen Artstyle aus, der die Sinne anregt, ein innovatives REV-System, das die Spannung erhöht, sowie eine Vielzahl anderer Kampfsysteme, die noch robuster sind als zuvor. Das Spiel haucht der Serie auch neues Leben ein, indem es zwei unterschiedliche Steuerungssysteme einführt (die sowohl für Neulinge als auch für Veteranen Spaß und Spannung garantieren) sowie weitere neue Features und Elemente.

Die Straßen von South Town sind eine Brutstätte für Action, wilde Träume und noch wildere Ambitionen. Hier wird sich endlich eine neue Legende entfalten…

Hier gibt es den Trailer:

FATAL FURY: City of the Wolves erscheint am 24. April 2025 und kann nur in der Special Edition erworben werden. Die Special Edition bündelt den Season Pass 1 mit dem Basisspiel und kann jetzt vorbestellt werden.