FATAL FURY: City of the Wolves: Legendäres Street Fighter-Crossover mit Chun Li

Chun-Li aus Street Fighter kommt im Winter 2025 als spielbarer Charakter in FATAL FURY: City of the Wolves!

Im kommenden FATAL FURY: City of the Wolves Update erwartet euch ein epischer Crossover, denn Chun-Li aus der berühmten Street Fighter-Reihe stößt noch in diesem Winter zur Kämpferliste hinzu.

Gemeinsam mit Ken, der bereits im Sommer 2025 verfügbar war, bereichert sie die Stadt South Town als Teil von Season Pass 1 und bringt ihren unverwechselbaren Kampfstil in das klassische Beat-’em-up-Franchise.

Diese Zusammenarbeit verbindet die Welten von Fatal Fury und Street Fighter auf bisher einmalige Weise: Terry Bogard und Mai Shiranui sind bereits auf dem Roster von Street Fighter 6 vertreten, während Ken und Chun-Li jetzt in City of the Wolves spielbar werden.

Chun-Li, gesprochen von Jennie Kwan, tritt als erfahrene Agentin aus Metro City auf und ist nach South Town entsandt worden, um das Wiedererstarken eines berüchtigten Verbrechersyndikats zu untersuchen.

Ihre Kraft, Eleganz und Kampftechnik setzen neue Maßstäbe im Spiel, wobei nur wenige Gegner mit ihr mithalten können – allen voran die feurige Kunoichi der Shiranui-Familie, Mai Shiranui.