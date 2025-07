FATAL FURY: City of the Wolves: Neue Ronaldo-Inhalte und Ankunft von Ken

South Town heizt sich später in diesem Sommer mit der Ankunft von Ken und neuen Story-Inhalten für Cristiano Ronaldo für FATAL FURY: City of the Wolves auf.

Während der Esports World Cup am Wochenende gab SNK CORPORATION bekannt, dass der legendäre World Warrior Ken Masters im Rahmen des laufenden Crossovers mit Capcoms Street Fighter-Serie noch in diesem Sommer sein Debüt als spielbarer Kämpfer in FATAL FURY: City of the Wolves geben wird.

Darüber hinaus erhält die weltweite Fußballikone Cristiano Ronaldo (CR7) heute neue Einzelspieler-Inhalte im CR7 EOST- und Arcade-Story-Update.

FATAL FURY: City of the Wolves ist für PlayStation4|5, Xbox Series X|S, Steam und den Epic Games Store erhältlich.

Der Meister von Metro City nimmt es mit South Town auf

Synchronsprecher: David Matranga (EN) und Yuji Kishi (JA)

Biografie: Ein erfahrener Straßenkämpfer aus Metro City, der sein Augenmerk auf South Town richtet, um einen Vorfall aufzuklären, in den er zu Unrecht verwickelt wurde. Mit brennender Entschlossenheit und einem feurigen Arsenal an unübertroffenen Angriffen kreuzt der ehemalige US-amerikanische Kampfchampion schließlich den Weg des legendären Wolfs – und damit kommt das Rad des Schicksals ins Rollen.

Kens schicksalhafte Begegnung und eine sich entwirrende Handlung

Der Arcade-Modus zeigt das erste Treffen zwischen Ken und Terry und dient als Prolog zu ihren bevorstehenden Kämpfen. Im Einzelspieler-RPG-Modus „EOST“ begleitet ihr Ken dabei, wie er die Handlung einer geheimnisvollen Gestalt aufdeckt, die begonnen hat, die Menschen von South Town zu manipulieren.

Außerdem können Spieler auf Wunsch mit Kens legendärem Kampfsport-Gi (wie in Street Fighter 6 als Outfit 2 zu sehen) kämpfen.

Schaut euch Trailer mit Kens Synchronsprecher und mit dem japanischen Synchronsprecher an.

CR7s South Town Story und inspirierende Mission

Cristiano Ronaldo ist bereits als spielbarer Kämpfer in City of the Wolves verfügbar, und jetzt können Spieler im Arcade-Modus die Geschichte seines Besuchs in South Town erleben, wo er seine Fähigkeiten bis an die Grenzen ausreizt.

Aber die Reise endet nicht im Ring: Im Einzelspieler-RPG-Modus EOST begleiten die Spieler Ronaldo auf einer herzergreifenden Mission, um ein kleines Kind zu inspirieren und eine lebenslange Liebe zum Fußball zu wecken.

Musik von DJ Alok dient als Charakter-Thema für CR7

Der brasilianische DJ und Produzent ALOK bringt seinen unverkennbaren Stil in FATAL FURY: City of the Wolves mit „Fury (Siuuu)“, einer kraftvollen Single, die jetzt auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist.

Der Track wurde exklusiv für Cristiano Ronaldos Charakter komponiert und dient als sein offizielles Thema im Spiel. Er fängt die Energie, Präzision und globale Wirkung von CR7 ein.