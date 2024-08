Fatal Fury: City of the Wolves: Rock Howard prügelt im neuen Trailer

Ein neuer Trailer zu Fatal Fury: City of the Wolves präsentiert euch heute den Kämpfer Rock Howard.

Fatal Fury: City of the Wolves präsentiert euch jetzt Rock Howard in einem neuen Trailer und gibt weitere Details zum Charakter bekannt.

Geboren als Sohn von Geese Howard, aufgezogen von Terry Bogard – Rocks Leben ist geprägt von gemischten Gefühlen und inneren Konflikten.

Obwohl er mit Terry ein neues Leben begonnen hat, sieht sich Rock eines Tages mit einem Feind konfrontiert, der behauptet, etwas über seine Vergangenheit zu wissen – insbesondere über seine leibliche Mutter und die Tatsache, dass sie noch am Leben ist.

Ausgestattet mit diesen neuen Informationen beschließt der junge Mann, seinen eigenen Weg im Leben zu finden – und zu kämpfen, um dies zu erreichen.

Das Fatal Fury: City of the Wolves-Video könnt ihr euch hier anschauen: