FATAL FURY: City of the Wolves: Season 2 DLC-Charaktere vorgestellt

SNK hat die DLC-Charaktere der in Kürze startenden zweiten Season von Fatal Fury: City of the Wolves vorgestellt.

Am 22. Januar startet das jüngst zum „Fighting Game of the Year“ ausgezeichnete Fatal Fury: City of the Wolves in seine zweite Season.

Neben Balance-Anpassungen und einem groß angekündigten Turnier sind auch sechs neue DLC-Charaktere mit von der Partie, die im Monatstakt erscheinen werden.

Um welche Kämpfer es sich in den ersten vier Monaten handeln wird, wurde nun von SNK enthüllt. Die Kämpfer für Mai und Juni bleiben zumindest vorerst auch weiterhin geheim:

Januar 2026 – Kim Jae Hoon

Februar 2026 – Nightmare Geese

März 2026 – Blue Mary

April 2026 – Wolfgang Krauser

Mai 2026 – Mystery Character

Juni 2026 – Mystery Character