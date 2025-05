FATAL FURY: City of the Wolves: SNK-Chef tritt zurück nach Misserfolg

Verpatztes Comeback: Fatal Fury floppt trotz prominenter Unterstützung und großem Budget. SNK-Chef tritt zurück nach Misserfolg von Fatal Fury: City of the Wolves.

Nach dem kommerziellen Misserfolg von Fatal Fury: City of the Wolves, dem ersten neuen Teil der Kultreihe seit 26 Jahren, hat SNK-Chef Kenji Matsubara seinen Rücktritt erklärt.

Das Prügelspiel, das am 24. April 2025 erschien, sollte ein großer Meilenstein für das Unternehmen sein, doch die Realität sieht anders aus: Die Verkaufszahlen blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Trotz massiver Investitionen in Marketing und Werbung – darunter ein spielbarer Cristiano Ronaldo sowie weltbekannte DJs, die an der Musik mitwirkten – blieb der große Erfolg aus. Nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung verkündete SNK am 12. Mai offiziell, dass Matsubara künftig lediglich als Berater fungieren werde. Das Unternehmen betonte, dass er seine Expertise und Vision weiterhin in beratender Funktion einbringen wird.