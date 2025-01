Fatal Fury: City of the Wolves: Soundtrack von Kim Dong Hwan, Mai Shiranu und mehr

Fatal Fury: City of the Wolves stellt weitere Musik für seine Kämpfer aus dem Spiel vor.

SNK hat kürzlich den offiziellen Soundtrack von Kim Dong Hwan für Fatal Fury: City of the Wolves veröffentlicht. Das erste Musikstück bietet einen Einblick in die musikalische Untermalung des kommenden Spiels und unterstreicht die Rückkehr von Kim Dong Hwan als spielbaren Charakter.

Kim Dong Hwan, bekannt aus der „Garou: Mark of the Wolves“-Reihe, ist der ältere Sohn von Kim Kaphwan und ein talentierter Kampfkünstler. Seine Rückkehr in Fatal Fury: City of the Wolves wird von den SNK-Fans schon mit Spannung erwartet.

Für einen ersten Eindruck von seinem musikalischen Thema könnt ihr euch das folgende Video ansehen:

